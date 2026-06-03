Según el fiscal general, MV Realty se aprovechó de los propietarios de viviendas en Maryland

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Las acusaciones se centran en los "Acuerdos de Beneficios para Propietarios" de MV Realty

La Fiscalía General de Maryland ha presentado cargos contra una empresa inmobiliaria con sede en Florida por prácticas comerciales engañosas y otros delitos relacionados con la protección del consumidor, acusando a MV Realty de inducir a error a los propietarios de viviendas de Maryland mediante acuerdos de préstamos abusivos con términos intencionadamente ambiguos.

Las acusaciones se centran en los "Acuerdos de Beneficios para Propietarios" de MV Realty, mediante los cuales la empresa adelantaba hasta 5000 dólares a cambio de los derechos exclusivos de venta de las viviendas de los clientes durante 40 años. Quienes infrinjan los términos —ya sea intencionadamente o por accidente, sean propietarios o herederos— deberán pagar al menos el 3 % del valor de la vivienda en caso de venta o transferencia.

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Según un comunicado de prensa del viernes, el fiscal general Anthony Brown busca obtener una orden de cese y desistimiento, la rescisión de los acuerdos y gravámenes anteriores, así como la restitución a los consumidores. Los fiscales generales de Nueva Jersey , California , Massachusetts , Florida y Pensilvania también han emprendido acciones legales contra la compañía en los últimos años.