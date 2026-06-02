Quieren cerrar el organismo de control que investiga los desastres químicos

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Proponen recortar la financiación de la Junta de Investigación de Seguridad Química y Peligros

Tras una fuga química en la planta de Ames Goldsmith en el condado de Kanawha el mes pasado, en la que murieron dos trabajadores y resultaron heridos decenas más, los investigadores federales llegaron rápidamente a Virginia Occidental para comenzar a esclarecer lo sucedido.

Ahora, la agencia federal encargada de determinar la causa principal del accidente podría ser eliminada.

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El presidente Trump propone recortar la financiación de la Junta de Investigación de Seguridad Química y Peligros, una pequeña agencia federal que investiga desastres químicos e impulsa mejoras en materia de seguridad.

Defensores de los trabajadores y exmiembros de la Junta de Seguridad Química advierten que desmantelar la agencia podría dejar a estados como Virginia Occidental, con un largo historial de incidentes mortales con productos químicos industriales , más vulnerables a futuros desastres.

La junta ha abierto investigaciones sobre ocho incidentes químicos ocurridos en Virginia Occidental desde 2008.

Maya Nye, directora de políticas federales de la organización de salud ambiental Coming Clean, afirmó que, antes de la fuga química más reciente en la planta de Ames Goldsmith, la explosión de 2008 en la planta de Bayer Crop Science en Institute fue la más mortífera que recuerda en los últimos tiempos. En ese incidente también murieron dos trabajadores.

“Esto se puede prevenir”, dijo. “Cada incidente que ocurre es 100% prevenible”.

Muchas de las instalaciones químicas del estado se concentran a lo largo del corredor industrial del valle de Kanawha.

Entre esos incidentes se incluye un vertido tóxico en la planta de DuPont en Belle en 2010 que causó la muerte de un trabajador. Y en 2014, un derrame en Freedom Industries contaminó el agua potable de cientos de miles de personas.

Los defensores afirman que las consecuencias de los incidentes químicos a menudo van mucho más allá de los trabajadores de la planta.

Nye afirmó que las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color suelen ser las que corren mayores riesgos. Pero los empleados son quienes más tienen que perder.

“Los trabajadores suelen ser los primeros y los que sufren las peores consecuencias”, afirmó.

Por qué es importante la Junta de Seguridad Química

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La Casa Blanca afirmó que la CSB duplica el trabajo que ya realizan la Agencia de Protección Ambiental y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, y argumentó que su eliminación ayudaría a reducir el tamaño del gobierno federal.

Pero el Congreso creó la junta tras la creciente frustración por el hecho de que las agencias federales existentes no estuvieran investigando adecuadamente los principales desastres químicos industriales.

La junta de seguridad se creó mediante enmiendas a la Ley de Aire Limpio en 1990, y cuenta con un presupuesto de alrededor de 14 millones de dólares y menos de 50 empleados. Su modelo se inspiró en la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, que investiga accidentes aéreos y ferroviarios.

Jordan Barab, ex subsecretario adjunto de OSHA, afirmó que la CSB investiga los incidentes con productos químicos industriales de manera diferente a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Si bien la OSHA y la EPA se encargan principalmente de determinar si las empresas infringieron las normativas vigentes, Barab afirmó que la junta lleva a cabo investigaciones más amplias sobre las "causas fundamentales" de por qué ocurrieron los desastres en primer lugar.

“Pueden analizar otros problemas, otras causas que no necesariamente están contempladas en las regulaciones o normas”, dijo.

Según explicó, la CSB puede sacar a la luz problemas como la fatiga de los trabajadores, la falta de mantenimiento rutinario, los cambios en la dirección y problemas más amplios relacionados con la cultura de seguridad dentro de las instalaciones.

Tras el vertido de sustancias químicas tóxicas en la planta de DuPont en Belle en 2010, los investigadores de la junta determinaron que la fuga se debió a la falta de planificación y de comunicación entre los operarios de la planta, así como al mantenimiento aplazado.

La CSB ha emitido más de 1.000 recomendaciones a lo largo de su historia, muchas de las cuales fueron posteriormente adoptadas por empresas, asociaciones comerciales y organismos reguladores estatales.

“Muchas de las maneras en que la industria se ha modernizado para mejorar la seguridad se basan en recomendaciones que surgieron de la CSB”, dijo Barab.

La junta también ha criticado públicamente los recientes esfuerzos de la administración Trump por revertir las regulaciones de seguridad química conocidas como normas del Programa de Gestión de Riesgos.

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A principios de este año, la junta advirtió que la derogación de la normativa representaría "un importante paso atrás" en la prevención de accidentes químicos catastróficos.

Trump propone recortes a varias agencias de protección laboral.

La administración Trump ha propuesto eliminar la junta directiva en varias ocasiones en el pasado.

Rick Engler, exmiembro de la CSB nombrado por el presidente Barack Obama, dijo que el Congreso ha rechazado repetidamente los intentos anteriores de eliminar la agencia.

A pesar de su tamaño, Engler afirmó que la eliminación de la junta dejaría un vacío importante en la supervisión federal de la seguridad química.

“Es una agencia muy pequeña”, dijo. “Pero sin la CSB, no se identificarán soluciones preventivas”.

Kelly Moore, portavoz de la senadora Shelley Moore Capito, del Partido Republicano de Virginia, dijo que la senadora ha apoyado durante mucho tiempo a la Junta de Seguridad Química (CSB) y que en el pasado votó a favor de una mayor financiación para la agencia.

Moore no respondió si Capito apoyaría los recortes del presidente Trump este año.

La posible desaparición de la agencia se produce en un momento en que las agencias federales de seguridad laboral ya se enfrentan a la escasez de personal y a los recortes presupuestarios propuestos.

La administración Trump ha propuesto recortes a otras agencias que protegen a los trabajadores . Propuso un recorte del 7,5% al ​​presupuesto de la OSHA y un recorte del 10% al presupuesto de la agencia federal de seguridad minera.

Barab afirmó que la insistencia del gobierno en eliminar la agencia resulta especialmente desconcertante porque la junta proporciona en gran medida el tipo de orientación y recomendaciones en materia de seguridad que los funcionarios de Trump han dicho que prefieren a una aplicación agresiva de la ley.

“Es irónico”, dijo, “que intenten acabar con una agencia que precisamente hace eso”.