El rector de Virginia Tech se niega a dimitir

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Tras la destitución del gobernador Spanberger

John Rocovich, miembro de la junta directiva de Virginia Tech, se ha negado a dimitir después de que la gobernadora Abigail Spanberger lo destituyera la semana pasada tras 16 años en el cargo.

Rocovich declaró en una carta de cuatro páginas dirigida al Secretario de la Mancomunidad que no renunciará antes de que finalice su mandato el 30 de junio de 2027. No se le vio en las reuniones del comité de la junta directiva el lunes en Blacksburg.

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La decisión de Spanberger es el último intento de su administración por renovar los consejos directivos de las universidades y colegios de Virginia, en medio de la preocupación dentro de la comunidad de educación superior por la politización de los órganos de gobierno de las universidades públicas. Recientemente nombró a cuatro nuevos miembros para el consejo directivo de Tech.

Spanberger destituyó a Rocovich, alegando "mala conducta" en una carta enviada el miércoles pasado, pero la carta no especificaba los detalles de las supuestas infracciones de Rocovich, limitándose a afirmar que los hallazgos proporcionaban "causa suficiente" para su destitución. Rocovich rechazó dicha afirmación.

«Fui nombrado para un mandato, lo he cumplido fielmente y tengo la intención de cumplir con mis obligaciones para con los estudiantes, el profesorado y el pueblo de Virginia que dependen de la correcta administración de esta gran universidad», escribió Rocovich. «La carta de la gobernadora Spanberger no especificó mi causa, como exige la ley. Confío en que no encontrará fundamento alguno».

El miembro de la junta directiva Will Holtzman, quien fue nombrado por el exgobernador Glenn Youngkin y completará su mandato el próximo año, dijo estar "decepcionado" con la decisión del gobernador.

“Creo que todos nos sentimos decepcionados porque creo que nuestro grupo opina unánimemente que ha hecho un trabajo fenomenal, y no entendí en absoluto por qué lo destituyó, y no creo que hubiera ninguna razón para ello”, dijo Holzman.

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Los legisladores también han instado a la gobernadora a que exponga explícitamente los motivos de su destitución.

El presidente del Caucus Republicano del Senado, Mark Obenshain, republicano de Harrisonburg, dijo que Rocovich merece "un trato justo" y enfatizó que la transparencia "no es opcional" con respecto a la decisión del gobernador de expulsar a Rocovich de la junta.

«Lo que hace que esta decisión sea especialmente decepcionante es que el gobernador Spanberger hizo campaña con la promesa de despolitizar la gobernanza de la educación superior y reducir la intervención del poder ejecutivo en los asuntos de las universidades de Virginia», declaró Obenshain en un comunicado el viernes. «Destituir al rector en funciones de Virginia Tech sin exponer públicamente una base legal parece incompatible con esos compromisos».

Edward Baine, vicepresidente ejecutivo de operaciones de servicios públicos y presidente de Dominion Energy Virginia, quien fue designado para reemplazar a Rocovich, asistió a la primera reunión del comité el lunes.

El lunes por la mañana no hizo comentarios sobre su nombramiento, pero preguntó a la vicerrectora Julie Ross sobre los esfuerzos de la universidad para abordar el problema de la matrícula, en el que la junta directiva ha expresado interés en aumentar.

El despido de Rocovich se produjo después de que la junta votara a favor de concederle una excepción que le permitía cumplir un tercer mandato de un año como rector durante la búsqueda del próximo presidente de Virginia Tech, tras la marcha de Tim Sands en abril, según informó Cardinal News el mes pasado.

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En las actas de la junta directiva se indicaba que Rocovich fue elegido rector porque no había otros candidatos disponibles y él estaba dispuesto a desempeñar el cargo.

Nativo de Roanoke y graduado de Virginia Tech, Rocovich fundó un bufete de abogados y se especializa en derecho tributario, así como en derecho sucesorio y de fideicomisos. Formó parte del consejo de visitantes de 1997 a 2005, fue nombrado para un mandato de 2010 a 2014 y fue rector de 2002 a 2004.

Según el Proyecto de Acceso Público de Virginia, Rocovich ha donado a varias campañas y candidatos republicanos, incluida Winsome Earle-Sears, excandidata republicana a gobernadora y rival de Spanberger.

En su carta, Rocovich criticó el despido y a la gobernadora, expresando su "decepción" por el uso que ella hizo de un "subordinado" para transmitir el mensaje, lo que, según él, era lo contrario del respeto que le mostró a Spanberger al llamarla directamente para hablar sobre la junta directiva.

«Virginia Tech merece algo mejor que ser utilizada como peón político», escribió Rocovich. «He dedicado demasiado de mi vida a esta institución como para quedarme de brazos cruzados mientras su independencia se ve amenazada, independientemente del partido que ocupe la gobernación».

Las oficinas del gobernador y del fiscal general no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre si harán cumplir la rescisión del contrato.

Las reuniones de los comités de la junta directiva continuaron el lunes. La junta celebrará una reunión plenaria el martes. En ella, se votará para elegir un nuevo rector y vicerrector que reemplacen a Rocovich y Sandy Davis, quienes fallecieron el 17 de marzo.