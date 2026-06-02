Bowser critica a los concejales de DC

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Por el bloqueo de la medida del toque de queda

La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, critica a cinco concejales por su nombre, acusándolos de bloquear la legislación sobre el toque de queda de emergencia que habría servido de puente entre el fin de su orden de emergencia este fin de semana y la entrada en vigor de una nueva ley permanente el 16 de julio.

En una carta dirigida el martes al presidente del Consejo, Phil Mendelson, Bowser calificó de decepcionante la falta de acción y culpó a cinco miembros que, según ella, impidieron que la legislación avanzara.

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«Me decepciona enormemente que cinco concejales estén impidiendo que el Consejo avance en esta importante legislación de seguridad pública. Los concejales Janeese Lewis George, Trayon White, Robert White, Brianne Nadeau y Zachary Parker se han negado a aprobar la declaración de emergencia a pesar de que la mayoría de los miembros apoyan las versiones permanente y de emergencia de este proyecto de ley», reza la carta.

Para que la legislación se sometiera a votación, se necesitaban nueve votos, de los cuales el presidente del consejo, Phil Mendelson, afirmó que el consejo no dispone.

“Normalmente, la tradición de este consejo es que cuando la mayoría toma una decisión, la minoría no la obstaculiza, y eso es lo que ha sucedido”, dijo Mendelson.

La propuesta habría permitido a la policía imponer toques de queda temporales y anticipados en áreas específicas para responder a las llamadas tomas de ciudad por parte de adolescentes.

Los mencionados en la carta del alcalde rechazaron las críticas.

El concejal general Robert White calificó la carta del alcalde como "política irresponsable".

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“Hace un año, fui uno de los pocos miembros que apoyó un toque de queda temporal y le dijimos a la alcaldesa: ‘Tiene que elaborar un plan completo’. No lo hizo y ahora quiere culpar al consejo. Es ridículo. Es irresponsable”, dijo White.

La concejala del distrito 1, Brianne Nadeau, afirmó que ha mantenido una postura coherente sobre el tema, votando en contra de la ley permanente y de la legislación de emergencia.

“Mantengo mi convicción de que la política del toque de queda es un fracaso, una mera fachada, y lo que realmente necesitamos son inversiones en nuestros jóvenes”, declaró Nadeau. “Soy muy firme en ese sentido”.

La concejala Janeese Lewis George dijo que el desacuerdo radica en cómo abordar el problema.

“No estamos de acuerdo en que ampliar el toque de queda en este momento tan delicado para nuestra ciudad, cuando sabemos que las tropas y agencias federales están haciendo cumplir la ley, ponga en riesgo a los jóvenes”, dijo Lewis George.

El concejal del distrito 5, Zachary Parker, también criticó la carta del alcalde.

“Es lamentable. Me parece una maniobra política”, dijo Parker.

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La alcaldesa afirmó que su administración seguirá utilizando la autoridad que tiene para mantener a la gente segura a medida que se acerca ese momento crítico.

La concejala Brooke Pinto, que apoyó la legislación, dijo que esperaba que el consejo aprobara la medida de emergencia para evitar un vacío en la aplicación de la ley.

“Como saben, el consejo aprobó la versión permanente de la emergencia del toque de queda para menores. Pero como aún no somos un estado, el Congreso todavía está revisando nuestra legislación”, dijo Pinto. “Para cuando la revisen y la aprueben, será julio. Así que mi esperanza era aplazar la emergencia para evitar un vacío legal. Desafortunadamente, no tuvimos los votos necesarios”.

El concejal del distrito 6, Charles Allen, dijo que también estaba listo para votar a favor de la emergencia, que el tema ya se ha debatido y sugirió que la política puede estar impulsando la renovada atención.

“Ya tuvimos este debate hace aproximadamente un mes… Se acercan las elecciones, así que tal vez por eso seguimos viendo que este tema vuelve a surgir una y otra vez”, dijo Allen.

La orden ejecutiva del alcalde que permite a la policía utilizar zonas de toque de queda temporales finaliza el sábado.

Afirmó que su administración seguirá tomando las medidas necesarias, de acuerdo con la legislación vigente, para mantener a los residentes a salvo.

Según la ley permanente, el toque de queda que comenzará en julio será de 23:00 a 6:00 horas de lunes a viernes y de medianoche a 6:00 horas los fines de semana, desde septiembre hasta junio, y de medianoche a 6:00 horas todos los días en julio y agosto.