Arrestan a hombre

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Tras presunta agresión sexual a un adolescente en una escuela primaria

Un hombre del condado de Prince William ha sido arrestado en relación con la agresión sexual a una adolescente en las canchas de baloncesto de la escuela primaria Rosa Parks, según informó la policía.

Según un informe policial del departamento, un niño de 14 años declaró que el domingo por la tarde se encontraba en las canchas cuando un hombre se le acercó y le pidió unirse a ellos.

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Según el joven, el hombre lo tocó de forma inapropiada y lo empujó al suelo, causándole al adolescente "lesiones leves", informó la policía.

Posteriormente, los agentes detuvieron a Timothy Bangura, de 34 años y residente de Woodbridge, en relación con el incidente.

Está acusado de agresión sexual y se encuentra detenido sin derecho a fianza.

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Todavía no se ha fijado una fecha para la audiencia.