Es hora de inscribirse en la Maratón del Cuerpo de Marines de este año

Los corredores de larga distancia tal vez tengan que correr a sus computadoras. Las inscripciones para la Maratón del Cuerpo de Marines se abrieron el lunes por la mañana y los organizadores esperan que se agoten rápidamente.

El año pasado, la carrera pasó de tener poco más de 25.000 participantes a alrededor de 40.000 corredores. Los organizadores planean mantener esa cifra este año.

“Esperamos mantener esta tendencia, porque también queremos conservar nuestro título como el tercer maratón más grande de Estados Unidos”, dijo Amber Traunero, gerente de marketing del Maratón del Cuerpo de Marines.

“Las inscripciones nunca están garantizadas; se agotarán. Sé con toda certeza que así será. El año pasado tardamos aproximadamente un mes”, dijo Traunero.

Este año habrá algunas novedades en la carrera, como la posibilidad de que los corredores salgan desde corrales, en lugar de que todos salgan al mismo tiempo.

“Separarlos por un par de minutos. De esa manera, es un enfoque un poco más escalonado, en lugar de que todos salgan al mismo tiempo”, dijo.

La exposición de la carrera de este año también cambiará de sede, trasladándose al Museo Nacional de la Construcción.

“En realidad, lo haremos en cuatro días en lugar de dos”, dijo Traunero. “De esa manera podremos dar cabida a todos, especialmente considerando el tamaño de la carrera. Queremos asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de participar”.

Según ella, el recorrido atrae a personas que corren su primera carrera de 26,2 millas y hace que los corredores veteranos regresen.

La «Maratón del Pueblo» suele ser la opción preferida de los corredores principiantes debido a su recorrido relativamente llano, las vistas emblemáticas de los lugares emblemáticos de Washington D.C. y el norte de Virginia, así como a los marines que animan a lo largo del camino.

“Tienes 26 millas por delante donde estarán tus mejores amigos en todo el mundo, que estarán ahí para ti, pase lo que pase, para darte agua, comida y tu medalla al final del día”, dijo Traunero.

La 51.ª Maratón del Cuerpo de Marines se celebrará el 25 de octubre. Los corredores pueden inscribirse en línea .