Juez bloquea plan de Trump de acabar con el TPS de 1,1 millones de venezolanos y haitianos

Un juez federal impidió el viernes que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de un millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.

El fallo del juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, a favor de los demandantes significa que 600.000 venezolanos, cuyas protecciones temporales expiraron en abril o estaban a punto de expirar el 10 de septiembre, tienen estatus para permanecer y trabajar en Estados Unidos. También mantiene las protecciones para unos 500.000 haitianos.

Chen reprendió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por revocar las protecciones para venezolanos y haitianos que, según el juez, los enviarían «de regreso a condiciones tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen».

Dijo que las acciones de Noem fueron arbitrarias y caprichosas, y que ella excedió su autoridad al poner fin a las protecciones extendidas por la administración Biden.

Las administraciones presidenciales han ejecutado la ley durante 35 años basándose en la mejor información disponible y en consulta con otras agencias, «un proceso que implica un estudio y análisis minucioso. Hasta ahora», escribió Chen.

Los demandantes y sus abogados recibieron con agrado la noticia el viernes, aunque no está claro si ayudará a las personas que ya han sido deportadas.

“En los últimos meses, personas han sufrido daños indescriptibles, incluyendo deportaciones y separaciones familiares, debido a que la Corte Suprema dio luz verde a la agenda discriminatoria y perjudicial de la secretaria Noem”, declaró Emi Maclean, abogada principal de la Fundación ACLU del Norte de California. “Esto debe terminar ya”.

Un portavoz del DHS dijo en un correo electrónico que el programa ha sido “abusado, explotado y politizado como un programa de amnistía de facto” y que los “jueces activistas no electos” no pueden detener el deseo del pueblo estadounidense de un país seguro.

“Si bien esta orden retrasa la justicia, la Secretaria Noem utilizará todas las opciones legales a disposición del Departamento para poner fin a este caos y priorizar la seguridad de los estadounidenses”, decía el correo electrónico.

La segunda ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración ha dado como resultado un aumento de los arrestos de personas que están en el país ilegalmente, pero también el fin de los programas que ofrecen autorización legal pero temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos si las condiciones en los países de origen de los inmigrantes se consideran inseguras.

Según documentos judiciales, la administración ha cancelado las designaciones de Estatus de Protección Temporal, o TPS, y de Libertad Condicional Humanitaria para aproximadamente 1,5 millones de personas, lo que ha provocado demandas en todo el país por parte de defensores de los inmigrantes.

El Estatus de Protección Temporal es una designación que puede otorgar el Secretario de Seguridad Nacional a las personas en los Estados Unidos, si las condiciones en sus países de origen se consideran inseguras para el regreso debido a un desastre natural, inestabilidad política u otras condiciones peligrosas.

Millones de venezolanos han huido de la inestabilidad política, el desempleo masivo y el hambre. El país está sumido en una crisis prolongada, provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.

Haití recibió el TPS por primera vez en 2010, tras un catastrófico terremoto de magnitud 7.0 que causó la muerte y heridas a cientos de miles de personas, y dejó a más de un millón sin hogar. Los haitianos se enfrentan al hambre generalizada y a la violencia de pandillas.

Sus designaciones debían expirar en septiembre, pero luego se extendieron hasta febrero, debido a una orden judicial separada de Nueva York.

Noem afirmó que las condiciones tanto en Haití como en Venezuela habían mejorado y que no era de interés nacional permitir que los migrantes de ambos países permanecieran en el país bajo un programa temporal. Abogados del gobierno han afirmado que la clara y amplia autoridad del secretario para tomar decisiones relacionadas con el programa TPS no está sujeta a revisión judicial.

Las designaciones se otorgan por períodos de seis, doce o dieciocho meses, y pueden extenderse mientras las condiciones persistan. El estatus impide la deportación de los titulares y les permite trabajar.

La acción del secretario al revocar el TPS no sólo no tuvo precedentes en la forma y velocidad en que se tomó, sino que también violó la ley, escribió Chen.

El caso ha tenido numerosos giros legales, incluida una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En marzo, Chen suspendió temporalmente los planes del gobierno para cancelar el TPS para los venezolanos. Se estima que 350.000 venezolanos perderían su protección el mes siguiente.

Sin embargo, en mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó su orden mientras se tramitaba la demanda. Los jueces no aportaron justificación, algo habitual en las apelaciones de emergencia, ni se pronunciaron sobre el fondo del caso.

Los venezolanos con protecciones vencidas fueron despedidos de sus trabajos, separados de sus hijos, detenidos por oficiales e incluso deportados, dijeron los abogados de los titulares del TPS.

Una declaración judicial proporcionada por los demandantes mostró la agitación causada por la administración Trump y la decisión de la Corte Suprema.

Tras presentarse a su control migratorio anual, una anfitriona de restaurante residente en Indiana fue deportada a Venezuela en julio. Su esposo, supervisor de una empresa constructora, no puede trabajar y cuidar a su bebé al mismo tiempo.

En junio, un empleado de FedEx se presentó uniformado a su control migratorio obligatorio, pero fue detenido, según la declaración judicial. Durmió durante aproximadamente dos semanas en el suelo, aterrorizado por ser enviado a la infame prisión CECOT de El Salvador. Su esposa no puede mantener el hogar con sus ingresos.

“No soy un criminal”, dijo en la declaración, y agregó que “los inmigrantes como yo venimos a Estados Unidos a trabajar duro y contribuir, y en cambio nuestras familias y vidas están siendo destrozadas”.

La revocación del Tribunal Supremo no se aplica al fallo del viernes. Se espera que el gobierno apele.

La semana pasada, un panel de apelaciones de tres jueces también se puso del lado de los demandantes , diciendo que la administración republicana no tenía la autoridad para anular las extensiones de protección otorgadas por la administración anterior.