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Se efectuó un arresto tras una persecución a alta velocidad liderada por la policía estatal de Virginia

La persecución continuó por calles residenciales hasta el estacionamiento de un complejo de apartamentos
Se efectuó un arresto tras una persecución a alta velocidad liderada por la policía estatal de Virginia
By Washington Hispanic
junio 22, 2026 2:27 pm

La policía estatal de Virginia está investigando una persecución a alta velocidad que tuvo lugar la madrugada del domingo en la autopista de circunvalación del condado de Fairfax.

La policía informó que un agente vio un vehículo que circulaba a gran velocidad en los carriles en dirección oeste de la Interestatal 495 cerca de Telegraph Road alrededor de las 12:57 a. m.

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El conductor se negó a detenerse y la persecución continuó a través de Mixing Bowl y por la Interestatal 395 en dirección norte antes de que el vehículo saliera por Edsall Road.

La persecución continuó por calles residenciales hasta el estacionamiento de un complejo de apartamentos, donde un agente de policía logró detener el vehículo. Según la policía, el conductor salió del auto mientras aún estaba en marcha e intentó huir a pie.

El conductor fue arrestado tras una breve persecución a pie. Según la policía, el vehículo chocó contra un coche aparcado y se incendió, quemando ambos vehículos.

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David Trone

El incidente sigue bajo investigación.

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