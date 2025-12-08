Reparan fuga de agua en Wheaton que desplazó a 1.000 residentes

Más de mil residentes de Arrive Wheaton Apartments en Georgia Avenue finalmente pueden regresar a sus hogares después de que una fuga de agua cerrara todo el complejo , incluido el Safeway en la planta baja, durante varios días.

Las inundaciones en Silver Spring, Maryland, enviaron aproximadamente cinco pies de agua al sótano del edificio, dejando sin electricidad y obligando a los residentes a buscar lugares donde quedarse mientras los equipos trabajaban las 24 horas para hacer reparaciones.

Un comunicado obtenido por 7News confirma que los daños fueron reparados y que los residentes recibieron autorización para regresar al edificio. La administración de Arrive también les ha informado a los inquilinos que recibirán créditos de alquiler por las molestias.

Las autoridades estimaron que aproximadamente 300.000 galones de agua llenaron el nivel inferior, dijo el portavoz de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery, Pete Piringer, sumergiendo varias salas de servicios, incluidos sistemas eléctricos y mecánicos.

Los equipos comenzaron a bombear agua fuera del edificio el miércoles por la tarde.

Como medida de precaución, se cortó el suministro eléctrico tanto en 11201 como en 11215 Georgia Avenue.