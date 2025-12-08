Últimas Noticias:


Incendio eléctrico deja $2,7 millones en daños a edificio industrial

    • La Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Loudoun dijo que un «evento eléctrico no especificado» en un panel de distribución de energía es el culpable de un incendio del sábado que dejó $2.7 millones en daños a un edificio comercial en Loyalty Road.

     

    Los equipos de bomberos de Lucketts, Hamilton, Purcellville, Leesburg, Lovettsville y el condado de Frederick, Maryland, fueron llamados al incendio en el área de Taylorstown a las 3:35 am. Llegaron y encontraron un edificio de metal de 100 × 150 pies envuelto en fuego, dijo el departamento de bomberos y rescate del condado de Loudoun en un comunicado de prensa.

     

    Se solicitó un equipo de trabajo con camiones cisterna para traer recursos adicionales de extinción de incendios al lugar, así como para ayudar a establecer un suministro de agua sostenible desde una fuente remota. El incendio se produjo en una zona sin servicio de agua municipal.

    “Los equipos desplegaron líneas de mangueras desde una posición exterior para apoyar un ataque defensivo contra el fuego e informaron haber extinguido la mayor parte del incendio después de más de una hora de operaciones de extinción de incendios”, según el comunicado.

     

    Los bomberos permanecieron en el lugar durante varias horas realizando tareas de rescate y revisión.

     

    No se reportaron heridos ni desplazamientos.

     

    Los incendios eléctricos accidentales ocurren y hay varias medidas que puede tomar para mantener a su familia segura, según el comunicado, que incluyen:

    • Asegúrese de que todos los electrodomésticos estén conectados a la toma de corriente de pared adecuada. Conecte todos los electrodomésticos principales directamente a una toma de corriente de pared.
    • No utilice cables de extensión ni regletas de enchufes en lugar de cableado permanente.
    • Inspeccione los cables periódicamente y desconecte y reemplace inmediatamente aquellos que presenten daños o desgastes.
    • El trabajo eléctrico debe ser realizado por un electricista calificado y cumplir con los requisitos de permisos locales.
    • Llame inmediatamente a un electricista calificado si tiene problemas frecuentes con interruptores de circuito que se disparan o saltan, observa chispas, decoloración o un olor a quemado cerca de los enchufes o siente una sensación de hormigueo al tocar un aparato eléctrico.
    • Tómese un momento para completar la Lista de verificación de seguridad eléctrica de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) para asegurarse de que su hogar esté protegido contra incendios eléctricos:  www.nfpa.org/…/chec…/electrical-safety-checklist