Incendio eléctrico deja $2,7 millones en daños a edificio industrial

La Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Loudoun dijo que un «evento eléctrico no especificado» en un panel de distribución de energía es el culpable de un incendio del sábado que dejó $2.7 millones en daños a un edificio comercial en Loyalty Road.

Los equipos de bomberos de Lucketts, Hamilton, Purcellville, Leesburg, Lovettsville y el condado de Frederick, Maryland, fueron llamados al incendio en el área de Taylorstown a las 3:35 am. Llegaron y encontraron un edificio de metal de 100 × 150 pies envuelto en fuego, dijo el departamento de bomberos y rescate del condado de Loudoun en un comunicado de prensa.

Se solicitó un equipo de trabajo con camiones cisterna para traer recursos adicionales de extinción de incendios al lugar, así como para ayudar a establecer un suministro de agua sostenible desde una fuente remota. El incendio se produjo en una zona sin servicio de agua municipal.

“Los equipos desplegaron líneas de mangueras desde una posición exterior para apoyar un ataque defensivo contra el fuego e informaron haber extinguido la mayor parte del incendio después de más de una hora de operaciones de extinción de incendios”, según el comunicado.

Los bomberos permanecieron en el lugar durante varias horas realizando tareas de rescate y revisión.