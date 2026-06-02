En Maryland el impuesto a la gasolina aumentará ligeramente

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El 1 de julio

Los automovilistas de Maryland se enfrentarán a un aumento en la tasa del impuesto estatal a la gasolina a partir del próximo mes, pero que noten o no el cambio es otra cuestión completamente distinta.

Las nuevas tasas impositivas publicadas el lunes por la Oficina del Contralor fijan el nuevo impuesto a la gasolina en 46.6 centavos por galón, un aumento neto de seis décimas de centavo con respecto a la tasa de este año, y el primer aumento después de dos años de leves disminuciones. Este impuesto se suma al impuesto federal a la gasolina de 18.4 centavos por galón.

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Robert Rehrmann, director de la Junta de Estimaciones de Ingresos, afirmó que el aumento general de este año no se debió a la guerra con Irán.

“Si bien las conmociones geopolíticas en Oriente Medio provocaron un repunte en los precios de la gasolina a partir de principios de marzo, el precio promedio durante todo el período de determinación de 12 meses fue inferior al del año anterior”, escribió Rehrmann en su informe.

La nueva tasa es ahora una décima de centavo menor que en julio de 2023, cuando el impuesto aumentó 7 centavos por galón. Este último incremento equivale a seis centavos adicionales en impuestos por cada 10 galones de gasolina regular.

Rehrmann advirtió que aún podrían verse todos los efectos del conflicto, que han provocado que los precios de la gasolina superen los 4 dólares por galón.

“Los mercados petroleros mundiales son impredecibles, pero cualquier aumento sostenido en los precios de la gasolina se verá reflejado en la determinación del próximo año”, escribió Rehrmann.

Hace una semana, el precio promedio nacional era de 4,507 dólares por galón de gasolina regular, según la AAA, y de 4,416 dólares en Maryland.

El lunes, el precio minorista promedio de un galón de gasolina regular en Maryland fue de 4,17 dólares por galón, 1,12 dólares más que hace un año.

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Según la AAA, “los mercados petroleros mundiales son impredecibles, pero cualquier aumento sostenido en los precios de la gasolina se verá reflejado en la determinación del próximo año”.

Por ley, el interventor debe fijar y anunciar la nueva tasa antes del 1 de junio, para que entre en vigor el 1 de julio, fecha de inicio del año fiscal.

El impuesto a la gasolina de Maryland incluye dos componentes: el Índice de Precios al Consumidor y los precios de la gasolina antes de impuestos.

En 2013, los legisladores aprobaron una ley que vincula una parte del impuesto a la gasolina a la inflación. Dicha parte del impuesto se basa en el Índice de Precios al Consumidor del año anterior. Por ley, esta parte del impuesto solo puede aumentar, con un límite máximo del 8%.

El segundo componente aplica un impuesto sobre las ventas y el uso al precio mayorista de la gasolina. Esa parte del tipo impositivo fluctúa según el precio mayorista promedio.

La inflación anual del 2,8% incrementó el impuesto estatal a la gasolina en nueve décimas de centavo este año. Esto se vio compensado por una disminución de tres décimas de centavo, atribuida a una ligera bajada de los precios mayoristas durante el período de 12 meses que finalizó en abril.

En 2023, el impuesto a la gasolina aumentó en 7 centavos por galón, impulsado por una tasa de inflación anual del 7,1% junto con precios mayoristas más altos para la gasolina.

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Desde 2023, el estado ha experimentado dos años de leves descensos.

En 2024, la parte del impuesto estatal sobre la gasolina se redujo nueve décimas de centavo, hasta los 46,10 centavos por galón. El año pasado, la tasa bajó a 46 centavos por galón.

La disminución registrada en los ejercicios fiscales de 2021 y 2022 se debió a la bajada de los precios del combustible durante la pandemia, cuando la demanda de combustible disminuyó a medida que más personas trabajaban desde casa y viajaban menos.

En todos los casos, las disminuciones se atribuyeron a que los precios mayoristas del gas compensaron los aumentos derivados de la inflación.

Los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado emprenden una ofensiva casi anual para acabar con los aumentos automáticos del impuesto a la gasolina impulsados ​​por la inflación. Este año no fue diferente.

“Este último aumento revela una falla fundamental en la fórmula del impuesto a la gasolina de Maryland: que en algunos de los momentos económicos más difíciles, este impuesto aumentará debido a las fórmulas automáticas que la mayoría demócrata impuso hace una década”, dijo el lunes en un comunicado el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el delegado Jesse Pippy (republicano por Frederick).

“Los habitantes de Maryland están lidiando con los altos precios de la gasolina. Si bien no podemos controlar la política federal en el Medio Oriente, sí podemos controlar la política fiscal de Maryland aquí en casa”, dijo Pippy, quien calificó de “inadmisible que la mayoría demócrata de Maryland haya implementado un sistema que aumentará la carga sobre los habitantes de Maryland”.

“Si bien estoy seguro de que habrá quienes resten importancia a este aumento, si se considera junto con los más de 300 aumentos de impuestos y tasas de los últimos cuatro años, incluido el mayor aumento de impuestos en la historia de Maryland, esto resulta inasequible e insostenible para las familias y las empresas de Maryland”, decía su declaración.

Los republicanos prometieron redoblar los esfuerzos para poner fin al aumento automático si la legislatura regresa para una sesión especial este verano para abordar la legislación sobre la redistribución de distritos congresionales.