Condado de Montgomery firma proyectos de ley para proteger a la población inmigrante

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Promulgaron cuatro proyectos de ley relacionados

El ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, junto con miembros del Consejo del condado de Montgomery, promulgó cuatro proyectos de ley relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración.

Antes de firmar los proyectos de ley, Elrich declaró ante una multitud reunida en el Edificio de la Oficina Ejecutiva en Rockville que es importante que la población inmigrante del condado sepa que está segura y que "estamos aquí para ayudarlos y no para ponerles obstáculos".

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Los proyectos de ley buscan restringir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos de diversas maneras.

La Ley de Valores del Condado de Montgomery, según Elrich, “básicamente ordena al ejecutivo del condado que desarrolle y publique directrices para todas las agencias del condado. Prohíbe el uso de estacionamientos y propiedades del condado como áreas de preparación o lugares de procesamiento para la aplicación de la ley de inmigración civil y crea un mecanismo público para denunciar las infracciones”.

La concejala Kristin Mink, quien lideró el proceso del proyecto de ley en el consejo, respondió preguntas sobre las acciones de control migratorio del ICE.

“Eso viene ocurriendo desde antes de que redactara el proyecto de ley, y fue la razón por la que lo redacté”, dijo Mink. “Sabemos que el ICE se instala en estacionamientos, tanto públicos como privados”.

Durante la firma del proyecto de ley, la presidenta del Consejo del Condado, Natali Fani-González, quien impulsó la aprobación de la Ley de Confianza, una legislación que prohíbe a los empleados y agencias del condado solicitar o recopilar información sobre el estatus migratorio de una persona, señaló que "más del 30% de las personas que viven en este condado son inmigrantes, al igual que yo".

Tres de los proyectos de ley fueron tramitados con carácter de urgencia para que entraran en vigor en cuanto fueran promulgados.

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El proyecto de ley 5-26, la Ley para Desenmascarar a ICE, prohíbe a cualquier organismo encargado de hacer cumplir la ley, con algunas excepciones, el uso de máscaras en el desempeño de sus funciones.

“Esto demuestra que nos preocupamos por nuestros residentes y que vamos a luchar con todas las herramientas a nuestro alcance. Si tenemos que ir a los tribunales, iremos, porque nuestros residentes merecen que luchemos por ellos”, dijo el concejal Will Jawando, hijo de inmigrantes.

Jawando se refería a la posibilidad de que surjan impugnaciones legales en función de si un gobierno local puede regular las operaciones de una entidad federal.

El proyecto de ley 13-26, conocido como Ley ICE Out, prohíbe al condado emitir permisos de construcción u ocupación para centros de detención de propiedad privada. Dicho proyecto de ley fue presentado por el concejal Evan Glass, quien citó como ejemplo la propuesta de convertir un almacén en un centro de detención de inmigrantes en el condado de Washington.

“Nos posicionamos de forma proactiva y dijimos: ‘No permitiremos que eso suceda aquí’”, dijo Glass, quien afirmó que el condado quería asegurar a los inmigrantes que son “bienvenidos, están seguros y son tenidos en cuenta”.

Tanto Jawando como Glass se postulan para el cargo de ejecutivo del condado de Montgomery.

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Otro proyecto de ley, el Proyecto de Ley 14-26, fue patrocinado por la concejala Kate Stewart. Dicho proyecto de ley, ahora promulgado, busca facilitar la recuperación de un vehículo a las familias cuyos seres queridos son detenidos mientras se encuentran en su automóvil.

Stewart afirmó que sus electores informaron a su oficina de que, cuando el ICE detenía a inmigrantes, sus vehículos eran abandonados al borde de la carretera y remolcados.

“Mientras los familiares se esforzaban por localizar, contactar y averiguar adónde se habían llevado a sus seres queridos, al mismo tiempo tenían que averiguar dónde estaban sus vehículos”, dijo Stewart.

Y una vez encontrados los vehículos, dijo Stewart, "si sus nombres no figuraban en el título de propiedad, no podían sacar el coche del depósito".

El proyecto de ley elimina ese obstáculo al ampliar la documentación que un miembro de la familia o del hogar necesitaría para entregar el vehículo.

En un momento dado, durante la firma del proyecto de ley, se preguntó a los legisladores y a Elrich si las nuevas leyes dificultaban el trabajo de los agentes y oficiales de policía. Fani-González afirmó que el consejo consultó con las fuerzas del orden locales.

El jefe de policía del condado de Montgomery, Marc Yamada, estuvo presente en la rueda de prensa cuando se presentó la Ley de Confianza, y Fani-González dijo que la legislación contaba con apoyo "porque entienden que para que la policía pueda hacer su trabajo, la gente necesita sentirse segura y confiar en los agentes de policía".

“Me enorgullece que nos hayan apoyado al 100%”, dijo.