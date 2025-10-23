La Universidad de Virginia llega a un acuerdo para pausar las investigaciones de la administración Trump

La Universidad de Virginia acordó cumplir con las directrices de la Casa Blanca que prohíben la discriminación en las admisiones y la contratación, convirtiéndose en el último campus en llegar a un acuerdo con la administración Trump mientras la universidad intenta pausar meses de escrutinio por parte del gobierno federal.

El Departamento de Justicia comenzó a investigar los procesos de admisión y ayuda financiera en el campus de Charlottesville en abril. Funcionarios federales acusaron al presidente de Virginia de no poner fin a las prácticas de diversidad, equidad e inclusión que el presidente Donald Trump ha calificado de discriminación ilegal.

La creciente presión llevó a James Ryan a anunciar su renuncia como presidente de la universidad en junio, diciendo que había demasiado en juego para otros en el campus si optaba por «luchar contra el gobierno federal para salvar mi trabajo».

A diferencia de los acuerdos de algunas universidades con la administración Trump, el acuerdo de Virginia anunciado el miércoles no incluye multa ni pago monetario, según declaró Paul Mahoney, presidente interino de la universidad, en un correo electrónico dirigido al campus. En cambio, la universidad se comprometió a seguir los criterios antidiscriminatorios del gobierno. Trimestralmente, la universidad debe proporcionar datos relevantes que demuestren su cumplimiento, certificados personalmente por su presidente.

El acuerdo, escribió Mahoney, preserva la libertad académica de la universidad y no perjudica sus esfuerzos por obtener financiación federal para la investigación . Además, la universidad no contará con supervisión externa por parte del gobierno federal, más allá de las comunicaciones trimestrales con el Departamento de Justicia.

Si Virginia cumple, el Departamento de Justicia anunció que finalizará oficialmente sus investigaciones. De lo contrario, las posibles consecuencias incluyen una multa o la suspensión de la financiación federal.

El acuerdo de Virginia se suma a otros acuerdos firmados por las universidades de Columbia y Brown para poner fin a las investigaciones federales y restablecer el acceso a la financiación federal. Columbia pagó 200 millones de dólares al gobierno y Brown 50 millones a organizaciones de desarrollo laboral de Rhode Island.

Además de omitir la multa, el acuerdo de Virginia es menos prescriptivo que los firmados por Columbia y Brown. El acuerdo exige que Virginia se adhiera a cuatro páginas de términos académicos, en comparación con las nueve de Brown y las 22 de Columbia. Incluye una clara afirmación de la libertad académica, con el reconocimiento de que el gobierno «no pretende dictar el contenido del discurso académico ni los planes de estudio».

Aunque la universidad adoptará nuevas definiciones federales de discriminación en la contratación, “también redoblaremos nuestro compromiso con los principios de libertad académica, diversidad ideológica, libre expresión y la búsqueda inquebrantable de la ‘verdad, donde sea que conduzca’”, escribió Mahoney, citando a Thomas Jefferson, quien fundó la Universidad de Virginia.

Como universidad pública, la Universidad de Virginia fue una excepción en el esfuerzo de la administración Trump por reformar la educación superior según la visión del presidente. Anteriormente, la administración había dedicado la mayor parte de su escrutinio a universidades privadas de élite, como Harvard y otras instituciones de la Ivy League, acusadas de tolerar el antisemitismo.

Desde entonces, la Casa Blanca ha ampliado su campaña a otros campus públicos, incluida la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad George Mason.

El campus de Charlottesville se convirtió en un punto de conflicto este año después de que críticos conservadores lo acusaran de simplemente cambiar el nombre de sus iniciativas de DEI en lugar de eliminarlas. Gran parte del escrutinio federal se había centrado en las quejas de que Ryan, el rector de la universidad que renunció en junio, actuó con lentitud para implementar una resolución del 7 de marzo de la junta directiva de la universidad que exigía la erradicación de la DEI en el campus. El Departamento de Justicia amplió el alcance de su revisión varias veces y anunció una investigación independiente sobre presunto antisemitismo en mayo.

Entre los críticos más destacados se encontraba America First Legal, un grupo conservador creado por Stephen Miller, asesor de Trump. En una carta de mayo a funcionarios federales, el grupo afirmó que Virginia solo había actuado para «renombrar, reorganizar y redistribuir la misma infraestructura ilegal bajo un léxico de eufemismos».

Acusaciones similares han afectado a la Universidad George Mason, donde la junta directiva defendió al presidente, incluso cuando el Departamento de Educación citó acusaciones de que promovía iniciativas de diversidad por encima de las credenciales en la contratación. El 1 de agosto, la junta votó unánimemente a favor de otorgarle al presidente Gregory Washington un aumento salarial del 1,5 %. Ese mismo día, la junta aprobó una resolución que prohíbe la DEI y favorece un enfoque basado en el mérito en las políticas del campus.

El acuerdo de la Universidad de Virginia con el Departamento de Justicia no incluyó una de las investigaciones que el gobierno federal había iniciado contra la universidad. El Departamento de Educación había incluido el campus de Charlottesville en una lista del 10 de marzo que identificaba a 60 universidades bajo investigación por presunto antisemitismo.

Una portavoz del departamento dijo que no podía confirmar si la investigación seguía abierta debido a que la Oficina de Derechos Civiles de la agencia se encontraba suspendida de trabajo durante el cierre gubernamental. Añadió que el acuerdo no resuelve ninguna investigación del departamento.

Aun así, la Secretaria de Educación, Linda McMahon, elogió al Departamento de Justicia por presionar por “un compromiso renovado con el mérito” en las universidades.

«La Administración Trump no está cediendo en sus esfuerzos por erradicar el DEL y las preferencias raciales ilegales en los campus de nuestro país», dijo McMahon en una publicación en X.