Ciudadano chino que expuso abusos de derechos humanos es liberado de la detención estadounidense tras recibir asilo

Guan Heng , un ciudadano chino que expuso abusos de los derechos humanos en su país natal, fue liberado de la detención federal más de cinco meses después de ser atrapado en la operación masiva de control de inmigración del gobierno de Trump.

Guan fue liberado y se reunió con su madre el martes, casi una semana después de que un juez de inmigración le concediera asilo y determinara que enfrentaba un temor fundado de persecución si era enviado de regreso a China.

«Estoy de muy buen humor», declaró Guan, de 38 años, a The Associated Press el miércoles. «Ayer no sentí la emoción. Sentía que seguía en prisión, pero hoy han venido muchos amigos a verme».

Guan, quien se encuentra temporalmente en Binghamton, Nueva York, dijo que aún no ha tenido tiempo de pensar en lo que hará a largo plazo.

Su madre, Luo Yun, que viajó a Estados Unidos desde su casa en Taiwán para apoyar a su hijo, dijo que finalmente se sintió aliviada.

“Durante cinco meses y medio no pude dormir bien, pero hoy me siento tranquilo”, afirmó Luo.

Fue un resultado exitoso poco común para un solicitante de asilo desde que el presidente Donald Trump regresó a la presidencia. Durante su detención, Guan se enfrentó a la deportación a Uganda, pero el Departamento de Seguridad Nacional desistió del plan en diciembre después de que su difícil situación generara preocupación pública y atrajera la atención del Capitolio. El DHS, que tiene 30 días para apelar la decisión del juez de inmigración del 28 de enero, no respondió de inmediato a una solicitud para confirmar si ha decidido no apelar.

El representante Ro Khanna, el demócrata de mayor rango en el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, dijo que Guan no debería haber tenido que pasar meses detenido para llegar al resultado correcto.

«Su liberación es un recordatorio de que el estado de derecho y nuestro deber moral de proteger a quienes exponen abusos de los derechos humanos van de la mano», dijo Khanna, prometiendo presionar por la transparencia en casos similares.

En 2020, Guan filmó en secreto centros de detención en Xinjiang , lo que se sumó a un conjunto de pruebas de lo que los activistas dicen que son abusos generalizados de derechos en la región china, donde hasta un millón de miembros de minorías étnicas, especialmente los uigures, han sido encerrados.

El gobierno chino ha negado las acusaciones de abusos de derechos en Xinjiang, afirmando que implementa programas de capacitación vocacional para ayudar a los residentes locales a adquirir habilidades laborales, al tiempo que erradica las ideas radicales. Pekín ha silenciado las opiniones discrepantes sobre sus prácticas en Xinjiang mediante diversos medios coercitivos.

El Departamento de Estado, aunque se negó a hacer comentarios sobre el caso de Guan debido a las reglas de confidencialidad, dijo que condena el “genocidio, la persecución religiosa y los crímenes contra la humanidad del partido gobernante chino contra los uigures y otros en Xinjiang”.

Durante su audiencia de asilo la semana pasada, Guan afirmó que no pretendía documentar los centros de detención de Xinjiang para poder solicitar asilo en Estados Unidos. Afirmó que se solidarizaba con los uigures perseguidos y quería dar testimonio de su difícil situación.

Guan sabía que tenía que salir de China si quería publicar el vídeo. Primero fue a Hong Kong y de allí a Ecuador, donde los turistas chinos podían viajar sin visa, y luego a las Bahamas. Publicó la mayor parte del vídeo en YouTube poco antes de llegar a Florida en barco en octubre de 2021.

Guan le dijo al juez de inmigración que no sabía si sobreviviría al viaje en barco y quería asegurarse de que se vieran las imágenes.