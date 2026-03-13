Nuevas imágenes muestran la visión de los Commanders para el nuevo estadio en D.C.

Los Washington Commanders y la firma de arquitectura HKS presentaron el miércoles un nuevo conjunto de imágenes conceptuales que muestran diseños actualizados del estadio propuesto por el equipo en Washington, D.C.

Las imágenes fueron presentadas como parte del proceso de revisión que llevan a cabo la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC) y la Comisión de Bellas Artes (CFA), según informó el equipo de la NFL.

Las visualizaciones más recientes amplían los primeros diseños conceptuales publicados en enero de 2026 y ofrecen una mirada más detallada al concepto del estadio en desarrollo, incluyendo la fachada exterior, los puntos de acceso y los espacios públicos circundantes.

Funcionarios del equipo señalan que el nuevo estadio, que se proyecta en el antiguo sitio del RFK Stadium, está siendo diseñado como un destino para todo el año, con la intención de integrarse al paisaje urbano circundante y reflejar el carácter arquitectónico de Washington, D.C.

Las nuevas imágenes también muestran plazas y espacios públicos de reunión alrededor del estadio. Según los planificadores del proyecto, esos espacios podrían albergar programas comunitarios, eventos y actividades de entretenimiento más allá de los partidos de fútbol americano.

Los Commanders señalaron que el proceso de diseño aún continúa y seguirá evolucionando a medida que se incorporen los comentarios de las partes interesadas, los líderes de la ciudad y los miembros de la comunidad.

Fotos cortesía/ Washington Commanders