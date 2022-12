Par de empresarios de Maryland acusados de fraude

Jurado federal emitió una acusación acusando a Nader Pourhassan, de Lake Oswego, Oregón, y a Kazem Kazempour, de Potomac, Maryland, por su participación en esquemas para defraudar a los inversionistas en CytoDyn Inc., una empresa públicamente empresa de biotecnología cotizada en bolsa con sede en Vancouver, Washington. Pourhassan era presidente y director ejecutivo de CytoDyn en el momento del presunto fraude. Kazempour es cofundador, presidente y CEP de Amarex Clinical Research LLC (Amarex), una empresa privada con oficinas en Germantown, Maryland, que gestionó los ensayos clínicos de CytoDyn.

La acusación fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Erek L. Barron; el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite de la División Criminal del Departamento de Justicia; el agente especial a cargo Thomas J. Sobocinski de la Oficina Federal de Investigaciones, Oficina Local de Baltimore; la comisionada adjunta Catherine A. Hermsen de la Oficina de Investigaciones Criminales (OCI) de la FDA; Inspector postal a cargo Damon E. Wood del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. – División de Washington.

“La acusación formal alega que estos acusados ​​conspiraron para defraudar a los inversores con el fin de llenar sus propios bolsillos”, dijo el fiscal federal Erek L. Barron para el distrito de Maryland. “Los inversores deben poder confiar en las declaraciones de las empresas de biotecnología sobre sus productos. Los ejecutivos que a sabiendas engañan a los inversores deben rendir cuentas”.

Según la acusación formal de 14 cargos, los acusados ​​se involucraron en conspiración y esquemas para defraudar a los inversionistas a través de representaciones falsas y engañosas y omisiones materiales relacionadas con el desarrollo de CytoDyn de leronlimab, un fármaco en investigación de anticuerpos monoclonales también conocido como PRO 140, como un tratamiento potencial para humanos virus de la inmunodeficiencia (VIH). Pourhassan y Kazempour presuntamente engañaron a los inversionistas sobre el cronograma y el estado de las presentaciones regulatorias de CytoDyn a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para inflar y mantener artificialmente el precio de las acciones de CytoDyn y atraer nuevos inversionistas, y para su beneficio personal, incluso vendiendo sus acciones personales de las acciones de CytoDyn. Amarex se desempeñó como agente regulador de CytoDyn en interacciones con la FDA y Kazempour también se desempeñó en el Comité de Divulgación de CytoDyn,

La acusación formal alega además que Pourhassan y Kazempour hicieron y provocaron que CytoDyn hiciera representaciones materialmente falsas y engañosas sobre los plazos en los que CytoDyn y Amarex completarían y enviarían la solicitud de licencia de productos biológicos (BLA) de CytoDyn para el VIH a la FDA. En abril de 2020, después de que CytoDyn y Amarex incumplieran repetidamente los plazos publicados, Pourhassan supuestamente ordenó a Kazempour y Amarex que presentaran el BLA, incluso si estaba incompleto, para que Pourhassan y CytoDyn pudieran anunciar a los inversores que se había presentado el BLA. Pourhassan y Kazempour supuestamente sabían que la FDA se negaría a revisar una BLA incompleta.

Después de que Kazempour y Amarex supuestamente presentaran la BLA incompleta bajo la dirección de Pourhassan, Pourhassan y CytoDyn tergiversaron en un comunicado de prensa que se había presentado una BLA «completa» a la FDA cuando, en verdad y de hecho, no fue así. Luego, Pourhassan supuestamente vendió millones de dólares en acciones de CytoDyn basándose en información material no pública, incluida información sobre el hecho de que el BLA estaba, en verdad y de hecho, incompleto cuando se presentó.

“Los delitos financieros como el fraude de valores pueden no ser violentos, pero ciertamente no carecen de víctimas. Los dos individuos acusados ​​ capitalizaron las esperanzas de los inversionistas y del público de apoyar nuevos tratamientos para las dolencias que afectan a las personas y sus familias”, dijo el agente especial a cargo Thomas J. Sobocinski de la oficina de campo del FBI en Baltimore. “Esta acusación envía un mensaje a todos los delincuentes de cuello blanco sofisticados de que nadie está fuera del alcance del FBI y de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y que no toleramos las intenciones codiciosas de quienes ocupan puestos tan confiables”.

“La conducta alegada en estos cargos erosiona la confianza pública en la seguridad y eficacia de los productos médicos, incluidos los medicamentos”, dijo la comisionada adjunta Catherine A. Hermsen de la Oficina de Investigaciones Criminales (OCI) de la FDA. “A la FDA le gustaría extender nuestro agradecimiento a nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley por enviar un fuerte mensaje a los ejecutivos de biotecnología y otros de que este tipo de acciones no serán toleradas”.

La acusación también alega que Pourhassan hizo, y provocó que CytoDyn hiciera, representaciones materialmente falsas y engañosas sobre la investigación y el desarrollo de CytoDyn de leronlimab como un tratamiento potencial para COVID-19, incluidos los resultados y la importancia de los ensayos clínicos y el estado de las presentaciones regulatorias de CytoDyn. a la FDA. Pourhassan supuestamente sabía que, en verdad y de hecho, los estudios clínicos de leronlimab no lograron los resultados necesarios para obtener cualquier forma de aprobación de la FDA para su uso como tratamiento para COVID-19 y los resultados que CytoDyn promocionaba públicamente no eran estadísticamente significativos ni científicamente sólidos.

“A lo largo de la historia, los inspectores postales han investigado muchos esquemas de inversión y lo que siempre suena cierto, donde se pueden ganar grandes sumas de dinero, los estafadores siempre están al acecho”, dijo el inspector a cargo Eric Shen del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. ( USPIS) Grupo de Investigaciones Criminales. “En este caso, estos individuos se aprovecharon del sueño de un posible nuevo tratamiento para el VIH y explotaron a los inversionistas, mientras desbarataban las esperanzas de muchos que esperaban una cura. Los inspectores postales y sus socios encargados de hacer cumplir la ley trabajarán incansablemente para llevar ante la justicia a quienes infrinjan los estándares regulatorios y de inversión, manteniendo el panorama de inversión seguro y libre de delitos para el público estadounidense”.

Pourhassan y Kazempour están acusados ​​cada uno de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico, tres cargos de fraude de valores y dos cargos de fraude electrónico relacionados con el esquema HIV BLA. Pourhassan está acusado por separado de un cargo adicional de fraude de valores, un cargo adicional de fraude electrónico relacionado con el esquema COVID-19 y tres cargos de abuso de información privilegiada. Kazempour está acusado por separado de un cargo de hacer declaraciones falsas a agentes federales del orden público. Pourhassan y Kazempour comparecieron hoy ante el tribunal en el Distrito de Oregón y el Distrito de Columbia, respectivamente.

Si son declarados culpables, Pourhassan y Kazempour enfrentan cada uno una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de fraude de valores y fraude electrónico, y cinco años de prisión por el cargo de conspiración. Kazempour también enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por el cargo de declaración falsa.

Si cree que es una víctima en este caso, comuníquese con la Unidad de Testigos de Víctimas de la Sección de Fraude al número gratuito (888) 549-3945 o por correo electrónico a [email protected] Las víctimas pueden encontrar actualizaciones de casos e información adicional en: https://www.justice.gov/criminal-vns/case/CytoDyn-Inc .

Para obtener más información sobre la Oficina del Fiscal Federal de Maryland, sus prioridades y los recursos disponibles para ayudar a la comunidad, visite www.justice.gov/usao-md y https://www.justice.gov/usao-md/community-outreach .