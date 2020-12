Padre hondureño muere tras chocar con un árbol

Víctor Caycho

Washington Hispanic

En extrañas circunstancias que investiga la policía de Fairfax, Virginia, un trabajador hondureño murió instantáneamente luego que el auto que conducía se salió de la carretera y terminó estrellándose contra un árbol.

El hecho se registró poco antes de las 7 de la mañana del domingo. A esa hora, Dixon Joel Martínez Rodríguez, de 27 años, retornaba a su casa en Falls Church, después de una madrugada de intenso trabajo como guardia de seguridad. Al timón de su Chevrolet Impala 2009 él viajaba por la Little River Turnpike cerca de la intersección con Duncan Drive, en el área de Annandale.

Hasta el momento se desconoce con exactitud por qué razones el vehículo hizo un viraje y Martínez perdió el control del Impala que avanzó por la orilla de la avenida hasta chocar violentamente contra uno de los grandes árboles del bosque colindante.

Todo parece indicar que se quedó dormido al volante, según aventuró a decir Keylin Montes, la joven y desconsolada esposa de Martínez, quien murió cuando estaba a solo 10 minutos por carretera de su vivienda. Keylin se ha quedado viuda con dos hijos menores, de 6 y 3 años de edad.

La mujer contó a la prensa que necesita la ayuda urgente de la comunidad. “Queremos enviarlo a Honduras para que sus demás familiares le den cristiana sepultura”, declaró entre sollozos.

La esposa abrió una página web en el sitio GoFundMe, donde los miembros de la comunidad puedan depositar sus donaciones en efectivo y ayudar a esta familia que ha quedado en el total desamparo y poder también repatriar el cuerpo del trabajador fallecido.

Allegados a la familia indicaron que Martínez llegó al país hace una década, cuando él tenía 17 años. Acá se casó y formó su familia.

Keylin Montes dijo que tenía un nudo en la garganta para poder revelar a sus hijos que no verían más a su padre. “Para mí resulta angustiante y no sé qué responderle a mi hijo más grande, quien a cada momento me pregunta cuándo va a regresar su papá”, dijo con palabras entrecortadas.

Mientras tanto, detectives de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la policía de Fairfax para investigar los factores que causaron el choque fatal.

También publicaron un reporte para que cualquier persona con información acerca de este accidente pueda comunicarse con las autoridades policiales al 703-280-0543.

Si desea hacerlo en forma anónima puede someter detalles a la organización Crime Solvers al teléfono 1-866-411-TIPS (866-411-8477).

Se ofrece una recompensa de entre $100 y $1000 por información que lleve a dilucidar este penoso caso.