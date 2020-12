Primera dama lee libro y juega bingo con niños en DC

Víctor Caycho

En el último año de la actual administración, la primera dama Melania Trump cumplió con una larga tradición de siete décadas al visitar el martes el Hospital Nacional de los Niños en Washington, DC, donde visitó a los pequeños pacientes, leyó un libro y participó con ellos en un juego de bingo con motivo de la Navidad.

Fue una jornada “llena de amor y alegría”, comentaron los médicos y enfermeras del Children’s National Hospital, que se inició al mediodía y concluyó una hora después.

Se trató de la cuarta visita anual de la primera dama al mismo nosocomio, una arraigada costumbre que inició hace más de 70 años Bess Truman, esposa del entonces presidente Harry Truman.

Pero no hubo una multitud de pacientes con sus padres y médicos para recibir a la primera dama. Tampoco cantantes y bailarinas, como era costumbre. Esta vez la visita fue diferente a causa de la pandemia, donde Melania Trump llegó usando la mascarilla –obligatoria para ingresar al edificio-, y luego tomó asiento en una silla al lado de un enorme árbol de Navidad para leer el cuento infantil navideño “Oliver the Ornament Meets Marley & Joan and Abbey” delante de un niño, Riley Whitney, de seis años, y una niña hispana, Sofía Martínez, que reciben tratamiento en el hospital.

Luego, desde una distancia de más de 20 pies de ambos menores, se quitó la mascarilla para abrir el libro e iniciar la lectura del libro, mientras simultáneamente era escuchada por más de 325 pacientes mediante circuito cerrado de televisión transmitido hasta sus respectivos cuartos en el nosocomio.

“Durante cada una de mis visitas al Hospital Nacional de Niños he sentido la calidez que traen estos niños valientes, he visto la alegría en sus ojos y las sonrisas en sus caras”, dijo Melania Trump en un comunicado. “Me recuerda siempre que el espíritu navideño está verdaderamente vivo en cada uno de estos niños valientes”.

“Este es uno de mis eventos favoritos” en esta temporada navideña, añadió, y dijo que “todos estos niños son héroes que verdaderamente irradian el espíritu y el significado de esta temporada”.

EN LA HORA DEL BINGO

La visita de la primera dama Melania Trump no se limitó a una lectura navideña.

También participó en varias rondas de un juego de bingo navideño, una actividad que se ha convertido en una de las más populares en el Hospital Nacional de Niños.

Ese juego contribuye a difundir la alegría y un ambiente más divertido para la recuperación anímica de los pequeños pacientes, dijeron los médicos.

Melania Trump empezó el juego leyendo los números de los cartones y de rato en rato decía “Bingo!”, cuando alguien ganaba.

Asimismo, confirmó y felicitó a cada uno de los ganadores de las jugadas.