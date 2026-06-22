Otra victoria para los socialistas demócratas en Washington D.C., mientras que el representante en la sombra gana las reñidas primarias para el consejo municipal

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Oye Owolewa, representante en la sombra del DC en la Cámara de Representantes, obtuvo más del doble de apoyo que su competidor más cercano en una concurrida contienda por la nominación demócrata para el puesto de concejal general que deja vacante Anita Bonds

El Consejo del Distrito de Columbia está un paso más cerca de dar la bienvenida a dos nuevas caras a la mesa directiva; un socialista demócrata de 32 años y el representante en la sombra del Distrito ante el Congreso de los Estados Unidos han salido victoriosos en dos de las primarias del consejo más seguidas.

Aparna Raj ganó la nominación en el Distrito 1, el escaño que actualmente ocupa Brianne Nadeau, quien anunció el año pasado que no se presentaría a la reelección. Raj, organizadora de inquilinos y socialista demócrata, centró su campaña en el tema de la asequibilidad de la vivienda.

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La agencia Associated Press declaró a Raj ganadora tras la votación por orden de preferencia. Si bien aún no ha alcanzado el 50% de los votos, el umbral necesario para ganar en este tipo de votación, el lunes por la tarde contaba con el 46,7%, superando con creces a su competidor más cercano, Miguel Trindade Deramo, quien había obtenido el 21,4%.

Oye Owolewa, representante en la sombra del DC en la Cámara de Representantes, obtuvo más del doble de apoyo que su competidor más cercano en una concurrida contienda por la nominación demócrata para el puesto de concejal general que deja vacante Anita Bonds.

Hasta el lunes por la tarde, Owolewa contaba con el 34,4% de los votos, frente al 15,6% de Lisa Raymond y el 13,3% de Kevin Chavous. La Associated Press declaró a Owolewa ganador, aunque el proceso de votación por orden de preferencia continuará hasta que supere el 50%.

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Owolewa, farmacéutico e hijo de inmigrantes nigerianos, ha ejercido como representante en la sombra de DC desde 2021.

Al ganar la nominación demócrata, Owolewa y Raj superaron el mayor obstáculo para asumir el cargo el próximo año, ya que los candidatos demócratas suelen arrasar en las elecciones generales de Washington D.C.

Es posible que pronto se sumen más miembros al Consejo de DC. Kenyan McDuffie renunció a su puesto como concejal general para postularse a la alcaldía, y los votantes del Distrito eligieron a Elissa Silverman en una elección especial para completar el resto del mandato. Sin embargo, en noviembre se celebrarán nuevas elecciones para decidir quién ocupará el puesto durante el próximo mandato completo, que comienza el año que viene.

Es probable que Robert White también abandone el consejo prematuramente tras ganar la nominación demócrata para delegado de Washington D.C. ante el Congreso. Aún le quedan aproximadamente dos años y medio de mandato como concejal general, que se cubrirá mediante elecciones especiales.

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Es probable que Janeese Lewis George, representante del Distrito 4 en el consejo municipal, también deje su cargo antes de tiempo, tras ganar la nominación demócrata a la alcaldía. Su mandato en el Distrito 4 no finaliza hasta principios de 2029 y deberá ser cubierto.