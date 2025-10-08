Tesla ofrece versiones más económicas de dos vehículos eléctricos

Tesla lanzó el martes versiones nuevas y más económicas de dos de sus modelos de autos eléctricos con la esperanza de que las ofertas ayuden a revivir las decaídas ventas, pero los inversionistas de todas formas se deshicieron de sus acciones.

El nuevo Model Y, que cuesta poco menos de 40.000 dólares con un interior minimalista, llega en un año brutal para Tesla, que intenta atraer más clientes a pesar de una línea de modelos envejecida, una dura competencia de fabricantes extranjeros de vehículos eléctricos y boicots contra Elon Musk dirigidos a la empresa.

La reacción del mercado de valores después de conocerse la noticia sugiere que no se espera que los nuevos modelos ayuden mucho.

«Los inversores buscaban algo realmente diferente, no una versión de un producto antiguo», declaró Ivan Drury, analista de Edmunds, mientras las acciones de Tesla caían bruscamente en los últimos minutos de la jornada. «No creo que esto recupere los niveles deseados».

Tesla también anunció una versión más económica de su Model 3 por menos de $37,000. Para los residentes de Nueva York que se beneficiaron de un reembolso estatal, el precio fue inferior a $35,000.

Tesla lleva años hablando de un coche más económico para atraer a los consumidores más preocupados por el precio, aunque los dos nuevos modelos «estándar» tienen un precio muy superior a los 25.000 dólares prometidos. Su lanzamiento coincide con la expectativa generalizada de que los clientes pospongan sus compras en los próximos meses debido al reciente vencimiento de un crédito fiscal federal de 7.500 dólares para vehículos eléctricos.

Las acciones de Tesla cayeron un 4,5% a 443,09 dólares el martes después de cerrar el día anterior con un alza de más del 5% ante la anticipación del anuncio del nuevo modelo.

En comparación con los modelos anteriores, el nuevo Model Y ofrece una autonomía menor de 515 km, menos altavoces y un interior de tela, en lugar de microfibra. Además, carece de techo panorámico de cristal y pantalla táctil en la segunda fila.

Este modelo enfrenta una dura competencia en el rango de los $40,000 para vehículos eléctricos, entre ellos el Mustang Mach-E de Ford, el Equinox EV de Chevrolet y el Ioniq 5 de Hyundai.

El nuevo Modelo 3 también ha reducido la autonomía, la iluminación ambiental y otras características.