Universidad de Virginia sufre atentado

Un exsoldado de la Guardia Nacional del Ejército condenado por apoyar a ISIS ha sido identificado como el autor de un tiroteo mortal en la Universidad Old Dominion (ODU) el jueves, y según informes gritó “Allahu Akbar” antes de abrir fuego.

El FBI dijo anteriormente que está investigando el tiroteo en ODU, que dejó una persona muerta y dos heridas como un acto de terrorismo.

Múltiples fuentes federales confirmaron a Fox News que el presunto tirador era Mohamed Bailor Jalloh, de 36 años, un ciudadano estadounidense naturalizado originario de Sierra Leona que pasó seis años en la Guardia Nacional de Virginia. Jalloh, quien fue condenado en 2017 por su participación en el apoyo al Estado Islámico, fue liberado aproximadamente 15 meses antes del tiroteo mortal en la universidad de Virginia.

“Hemos confirmado informes de que antes de llevar a cabo este acto de terrorismo, gritó ‘Allahu Akbar’”, dijo el agente especial a cargo Dominique Evans durante una conferencia de prensa el jueves por la noche.

Un portavoz de la Guardia Nacional de Virginia confirmó a Fox News Digital que Jalloh sirvió desde el 30 de abril de 2009 hasta el 29 de abril de 2015, y que tenía el rango de especialista cuando dejó el servicio con una baja honorable.

Sirvió en el 276º Batallón de Ingenieros, 91º Comando de Tropas, como ingeniero de combate, indicaron.

En 2017, Jalloh fue condenado a 11 años de prisión más cinco años de libertad supervisada por intentar proporcionar apoyo material a ISIS, según el Departamento de Justicia. Fue liberado de prisión en diciembre de 2024.