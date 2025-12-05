Natali Fani-González elegida presidenta del condado Montgomery

Natali Fani-González, una inmigrante de origen venezolano, fue elegida por los miembros del Consejo del Condado de Montgomery (Maryland) como presidenta de ese órgano de gobierno local, en comicios convocados el lunes 1 de diciembre en su sede de Rockville.

Su colega Marilyn Balcombe fue elegida vicepresidenta del consejo en el mismo proceso.

En su primer discurso que pronunció como la máxima autoridad del consejo del condado para el 2026, Fani-González agradeció a su antecesora en el cargo, Kate Stewart, “por su liderazgo y por haber presentado mi nominación”, así como al concejal Will Jawando, “quien, como vicepresidente, apoyó al Consejo ante desafíos complejos a lo largo de este año”.

Asimismo, se comprometió a trabajar “con determinación y compasión, especialmente con el foco puesto en los más vulnerables del condado de Montgomery”.

Con firmeza, añadió que “si a un grupo se le niega el debido proceso, ninguno de nosotros podrá disfrutar de los derechos que este país defiende y al que yo, como inmigrante, considero mi hogar”.

“La equidad solo perdura cuando existe un sistema de justicia para todos”, enfatizó.

Al momento de su elección, Fani-González presidia el Comité de Desarrollo Económico del consejo. También es miembro del Comité de Planificación, Vivienda y Parques (PHP).

Al final de su discurso, ella adelantó que sus prioridades para el próximo año incluyen convertir el condado de Montgomery “en una comunidad segura y acogedora para todos, realizar inversiones estratégicas en atención y educación temprana, apoyar las necesidades críticas de infraestructura para policías y escuelas, e impulsar el crecimiento económico”.

“Me comprometo a brindar oportunidades económicas para todos, tratando a las personas con dignidad y brindando a todos una oportunidad justa, valores que hacen especial a nuestro condado”, declaró Fani-González.

Más adelante, la nueva presidenta se refirió “al creciente número de desafíos sin precedentes con los que nos enfrentamos” y prometió que “juntos los superaremos mientras construimos confianza en nuestra comunidad y protegemos a nuestro condado”.

Fani-González ha sido parte del Consejo desde 2022 y representa al Distrito 6 del condado, que incluye las áreas de Forest Glen, Wheaton, Glenmont, Kemp Mill, Aspen Hill, Layhill, Kensington, North Bethesda y Rockville.

Como presidenta del Comité de Desarrollo Económico, Fani-González ha liderado importantes iniciativas para fortalecer los negocios locales y crear una economía más dinámica y equitativa. Entre ellas:

Agilizó la tramitación de permisos para restaurantes.

Amplió el programa MOVE para apoyar la reubicación y el crecimiento empresarial.

Lideró la creación del Grupo de Trabajo de Turismo Deportivo del Condado.

Defendió los requisitos de los Acuerdos de Paz Laboral para los proyectos económicos respaldados por el condado.

Impulsó cambios de zonificación que apoyan el turismo rural, industrias innovadoras como la cremación con agua y la promoción de la eficiencia energética para propietarios de viviendas y contratistas.

También ha sido una fuerza impulsora de la política de vivienda equitativa, desde liderar la ley de Estabilización de Alquileres, protegiendo a miles de personas vulnerables del desalojo, hasta autorizar reformas de zonificación para ampliar las viviendas para trabajadores y promover iniciativas de conversión de oficinas en viviendas”.

Natali Fani-González, elegida presidenta del Consejo del Condado de Montgomery (Maryland).

Foto: Washington Hispanic