Mark Warner va por la reelección al Senado de Virginia

El senador demócrata de Virginia, Mark Warner, anunció el martes 2 de diciembre su candidatura a la reelección a esa rama del Congreso de los Estados Unidos en 2026.

En un mensaje por video dirigido la mañana del mismo martes a Washington Hispanic, Warner dio a conocer su decisión. De ganar en las elecciones generales de noviembre del próximo año, asumirá un cuarto mandato en el Senado federal.

En el mensaje, Mark Warner señaló dos de sus principales metas de campaña: “Necesitamos cobertura médica universal y una reforma integral de la vivienda asequible y el cuidado infantil y se requiere un liderazgo eficaz para lograrlo”.

Tras indicar que “este momento exige grandes ideas”, Warner dijo que el estado de Virginia “requiere una reestructuración económica sistemática para prepararnos para los impactos de la inteligencia artificial, una reforma integral de la vivienda asequible y el cuidado infantil, y una cobertura sanitaria universal”.

Asimismo, Warner expresó su preocupación por el posible impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y la asequibilidad general, incluyendo los precios de los alimentos, la vivienda y la energía.

“Hoy inicio oficialmente mi campaña de reelección para seguir luchando por las familias de Virginia, oponerme a las políticas de Washington que están disparando el costo de la vida y seguir uniendo a la gente para lograrlo”, reiteró en el mensaje enviado a Washington Hispanic.

Larga trayectoria

Actualmente, Mark Warner es vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia y miembro de los Comités de Finanzas, Banca, Presupuesto y Reglamento del Senado.

El actual senador demócrata fue gobernador de Virginia de 2002 a 2006 siendo elegido por primera vez al Senado federal en 2008. En 2020 ganó su tercer mandato consecutivo a través de una aplastante mayoría de votos.

Antes de que Warner anuncie su candidatura a la reelección, varios demócratas ya habían compartido sus planes de postularse a la nominación del partido al Senado de EE. UU. durante las elecciones primarias de verano.

Entre ellos figuran Lorita Daniels, Gregory Eichelberger y Jason Reynolds, quienes se enfrentarán a Warner por su escaño en el Senado en las primarias que se celebrarán el 16 de junio de 2026.

Quien gane en dichas primarias figurará en la papeleta electoral de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026.