Bowser le dice adiós a la alcaldía de D.C.

La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, anunció este martes que no competirá por la reelección, cerrando así una etapa de tres periodos consecutivos al mando del Distrito de Columbia.

Bowser, quien anteriormente representó al Ward 4 en el Consejo de D.C., comunicó su decisión a través de un video difundido en sus redes sociales.

“Queridos residentes de Washington: durante diez años hemos impulsado juntos una agenda ambiciosa para recuperar la confianza en nuestras instituciones y garantizar que cada habitante de esta ciudad tenga verdaderas oportunidades,” expresó Bowser. “Para honrar ese compromiso, asumimos retos importantes: logramos que nuestros equipos deportivos permanecieran en la ciudad, aumentamos la matrícula y las tasas de graduación en las escuelas públicas, y destinamos más recursos a la vivienda que cualquier otro estado o jurisdicción del país, lo que permitió crear 36,000 unidades”.

Bowser también resaltó que su administración redujo el desempleo a niveles mínimos, fortaleció las reservas financieras y concluyó la obra de infraestructura más grande en la historia moderna del Distrito: el puente conmemorativo Frederick Douglass.

“Fuimos capaces de sacar adelante a nuestra ciudad tras el impacto devastador de la pandemia global, y nos mantuvimos firmes frente a quienes pretendieron debilitar nuestra autonomía local, defendiendo el home rule, que es nuestra guía,” señaló. “De cara al futuro, sé que hemos establecido bases sólidas para que otros continúen el trabajo: hacer crecer la economía del Distrito, avanzar en el objetivo de convertir a D.C. en el estado número 51 y proteger nuestras inversiones en vivienda asequible, transporte, seguridad pública y educación”.

“Cuando confiaron en mí hace una década, me dieron la oportunidad de servir a mi ciudad natal. He puesto todo mi empeño y energía en este trabajo que tanto he amado. Juntos construimos un legado del que me siento profundamente orgullosa. Y en los próximos 12 meses, sigamos avanzando con fuerza para que D.C. continúe progresando”.

El anuncio llega meses después de que Bowser cuestionara los intentos del entonces presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la capital.

En agosto, la alcaldesa reconoció que la intervención federal había tenido efectos positivos, destacando el incremento de agentes que “potenció el trabajo del Departamento de Policía Metropolitana”.

“Tener más presencia federal en las calles permitió más detenciones y la recuperación de armas ilegales,” afirmó en una conferencia de prensa. “Hemos visto un sistema con mayor —o al menos percibida— responsabilidad, lo que ha reducido conductas delictivas. Hay menos delitos con armas, menos homicidios y una caída drástica en los robos de autos”.

Aun así, Bowser señaló que persiste una “ruptura de confianza” entre la comunidad y las autoridades, criticando particularmente el uso de agentes encubiertos de ICE en vecindarios del Distrito.