Más de una docena de personas fueron detenidas por la policía de DC la primera noche del toque de queda especial

La policía de DC informó que un total de 18 personas que violaron el toque de queda fueron detenidas por agentes la primera noche del toque de queda juvenil limitado impuesto por la alcaldesa Muriel Bowser , que entró en vigor el sábado.

El toque de queda se implementó en respuesta a un incidente ocurrido la noche de Halloween, en el que la policía de DC, así como la policía metropolitana y la policía del Capitolio, trabajaron junto con la Guardia Nacional para dispersar a un gran grupo de adolescentes que se habían congregado en el barrio de Navy Yard.

Se practicaron cinco detenciones, con cargos que iban desde posesión de arma blanca hasta resistencia a la autoridad.

Se han establecido zonas especiales de toque de queda para menores en Navy Yard, el corredor de U Street y a lo largo de Union Station y el centro recreativo Banneker.

Los menores de 18 años no pueden estar en las zonas sin un adulto entre las 18:00 y las 23:00. A partir de las 23:00, entra en vigor un toque de queda para jóvenes en toda la ciudad, que se extiende hasta las 6:00.

Según la orden del alcalde, esos toques de queda entrarán en vigor todas las noches hasta el miércoles a las 11:59 pm. Pero, en las últimas semanas, Bowser ha pedido al Consejo de DC que promulgue un toque de queda permanente .

El sábado por la noche, la policía de DC informó que detuvo a 14 menores que se negaron a abandonar una de las zonas con toque de queda establecidas en el área de la calle 14 y la calle U, noroeste, alrededor de las 10:40 p. m.

La madrugada del sábado, aproximadamente a las 12:24 a. m., agentes encontraron a dos menores infringiendo el toque de queda municipal en la cuadra 1100 de la avenida New Jersey SE. Otros dos fueron encontrados en la zona de la 9.ª y la calle U NW, justo antes de las 3 a. m.

La policía informó que los jóvenes con los que los agentes interactuaron generalmente obedecieron y dispersaron las zonas cuando se les pidió.