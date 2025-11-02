La policía y la Guardia Nacional dispersan a la multitud reunida para celebrar Halloween

Una multitud de jóvenes reunidos en la noche de Halloween en el barrio Navy Yard de Washington fue desalojada de un parque por la policía y miembros de la Guardia Nacional después de que las autoridades dijeran que algunas personas estaban involucradas en conducta desordenada.

El Departamento de Policía Metropolitana afirma que los jóvenes se congregaron en el parque el viernes por la noche y que la reunión se mantuvo pacífica a pesar de que la multitud creció hasta alcanzar varios cientos de personas.

Pero conforme avanzaba la noche, algunas personas participaron en peleas, interrumpieron el flujo del tráfico e ignoraron las instrucciones de permanecer en las aceras, lo que llevó a las autoridades a cerrar calles y restablecer el orden, informó la policía.

Un vídeo publicado en X captó la escena caótica en la que personas uniformadas corrían a pie tras los que se habían congregado allí.

Al menos cinco personas de entre 14 y 18 años fueron arrestadas, entre ellas una sospechosa de poseer un cuchillo y dos sospechosas de no obedecer a los oficiales y resistirse al arresto.