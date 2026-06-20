Más de 10.000 libras de marihuana con destino a Inglaterra fueron incautadas en el puerto de Baltimore

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Y tenía un valor estimado en el mercado negro de Estados Unidos de 24 millones de dólares. Según los funcionarios, en Europa podría valer aproximadamente el doble.

Un enorme cargamento de marihuana con destino a Europa fue interceptado en el puerto de Baltimore después de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos descubrieran más de 10.000 libras de la droga escondidas dentro de un contenedor de envío.

Según un comunicado de prensa , agentes de la CBP incautaron aproximadamente cinco toneladas de marihuana el 29 de mayo tras inspeccionar un contenedor de 40 pies que había sido enviado desde el condado de Nassau, Nueva York, y tenía como destino Liverpool, Inglaterra. La carga estaba declarada como camisas de algodón y nailon para hombre.

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En cambio, los agentes encontraron 238 cajas llenas de bolsas de marihuana selladas al vacío, según informaron las autoridades. Letti, una pastora alemana de dos años de edad y perra detectora de narcóticos de la CBP, alertó a los agentes sobre el envío.

Las autoridades informaron que la marihuana incautada pesaba 4.815 kilogramos (10.615 libras) y tenía un valor estimado en el mercado negro de Estados Unidos de 24 millones de dólares. Según los funcionarios, en Europa podría valer aproximadamente el doble.

“Se trata de un intento temerario y descarado de contrabandear más de cinco toneladas de marihuana a través de Baltimore con destino a Europa, y un esfuerzo increíble por parte de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, excepcionalmente profesionales, para interceptarla”, declaró Adam Rottman, director del puerto de Baltimore de la CBP.

Rottman afirmó que las organizaciones criminales transnacionales siguen teniendo como objetivo los mercados europeos debido a las elevadas ganancias que esperan obtener de la venta de marihuana en el extranjero.

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No se han efectuado arrestos. La investigación continúa en curso y está a cargo de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional.

“Este plan para transportar cargamentos de drogas de varias toneladas a través de canales de carga comerciales representa un abuso de la misma infraestructura que sustenta el comercio legítimo, eleva los costos de seguridad e inspección y supone una carga adicional para las comunidades que dependen de estos puertos”, dijo Akil Baldwin, agente especial a cargo de HSI Maryland.

Los funcionarios de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) afirmaron que siguen observando cómo las organizaciones criminales intentan transportar marihuana a Europa a través de carga comercial, servicios de entrega aérea urgente y equipaje de pasajeros, donde los precios más altos pueden generar ganancias significativamente mayores que en Estados Unidos.

La incautación en Baltimore se produce tras varias interceptaciones recientes de marihuana, entre ellas 57 libras encontradas en equipaje de pasajeros con destino a Londres en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, 247 libras en cuatro envíos con destino a Londres en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington y 97 libras en envíos separados con destino a Londres y Frankfurt desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

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Según la agencia, los oficiales y agentes de la CBP incautaron en todo el país alrededor de 185 000 libras de marihuana durante el año fiscal 2025 y ya han incautado alrededor de 190 000 libras durante los primeros siete meses del año fiscal 2026.