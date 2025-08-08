Más agentes federales patrullarán las calles de DC a petición del propio Trump

Más agentes policiales federales patrullarán las calles de DC durante los próximos días para combatir el crimen y, en palabras de la administración del presidente Donald Trump, hacer que la ciudad vuelva a ser segura.

La administración no ha estado coordinando sus esfuerzos con la policía de DC y no está claro dónde se realizarán las patrullas.

Trump insinuó que esto sucedería a principios de esta semana después de un ataque a un ex miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental, una iniciativa encargada de recortar el gasto federal, en Dupont Circle durante el fin de semana.

“Tenemos una capital muy insegura”, dijo Trump a principios de esta semana. “Tenemos que gobernar Washington D. C. Este tiene que ser el lugar mejor administrado del país”.

La fiscal estadounidense de DC, Jeanine Pirro, también analizó la decisión durante una conferencia de prensa de anunciar los cargos de crimen de odio por el asesinato de dos empleados de la Embajada de Israel.

“Simplemente tenemos demasiada delincuencia”, dijo.

Los datos sobre delincuencia del departamento de policía de DC muestran una disminución en lo que va de año, en comparación con 2024. Se registraron 99 homicidios en 2025, una disminución del 12 % en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los robos y asaltos con armas peligrosas también se han reducido en al menos un 20 %. En total, los delitos violentos han disminuido un 26 % en lo que va de año, en comparación con 2024.

En 2024, hubo 187 homicidios en DC, la cifra más baja desde 2019.

Pirro dijo que la decisión provino del propio Trump y luego apuntó al crimen juvenil y a los cambios al código penal que fueron promulgados por el Consejo de DC hace unos años.

“Estamos viendo demasiados delitos cometidos por jóvenes”, dijo Pirro. “Los jóvenes están siendo mimados, y ya no necesitan ser mimados. Necesitan rendir cuentas”.

“Tienen que entender que ya es suficiente y que el Concejo de DC tiene que derogar algunas de estas ordenanzas y leyes absurdas que han aprobado y que no hacen nada para proteger a la gente de esta ciudad y de este Distrito”, añadió.

Pirro también mencionó el caso de Javarry Peaks, de 19 años, quien fue declarado culpable de agresión tras dispararle a alguien en un Metrobus lleno de gente a principios de este año. La víctima sobrevivió, y un video obtenido por WUSA9 sugiere que Peaks estaba siendo acosado por la víctima antes del tiroteo.

Peaks no fue sentenciado a prisión por el tiroteo, lo que llevó a Pirro a criticar repetidamente al juez, diciendo que ejemplifica la postura débil del Consejo de DC frente al crimen.

“Por cierto, no era un niño. Tenía 19 años. Estas son las reglas del Consejo de DC. Hay que cambiarlas”, dijo Pirro. “Debemos tener la capacidad de hacerles saber a los jóvenes que van a rendir cuentas”.

Si bien la ciudad ha promocionado la disminución de las cifras de delincuencia en los últimos años, incluso hasta la primera mitad de 2025, Pirro fue más despectivo y poco impresionado con la caída de la tasa de homicidios de la ciudad.

“Podemos hablar de que la delincuencia está disminuyendo, pero ¿desde dónde?”, preguntó.