Smartmatic afirma que la «campaña de represalias» de Trump está impulsando el procesamiento penal

La firma de tecnología electoral Smartmatic busca desestimar una acusación penal por lavado de dinero, culpando al presidente Donald Trump y sus aliados por buscar su procesamiento como parte de una «campaña de represalia» contra aquellos a quienes culpan por su derrota electoral de 2020.

La empresa matriz de Smartmatic, SGO Corporation, con sede en el Reino Unido, fue agregada a una acusación penal el otoño pasado, habiendo acusado previamente a varios ejecutivos de pagar un millón de dólares en sobornos a funcionarios electorales en Filipinas.

En una moción para desestimar la acusación formal presentada el martes, los abogados de Smartmatic afirmaron que la empresa había estado cooperando con el Departamento de Justicia desde que tuvo conocimiento de su investigación en 2021, lo que incluyó la presentación de millones de páginas de documentos y presentaciones ante agentes federales. Se había fijado una fecha para el juicio de los ejecutivos, incluido el cofundador Roger Pinate, y la empresa creía estar exenta de responsabilidad.

Pero cuando Trump regresó a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia cambió de postura y decidió presentar cargos contra Smartmatic. Los abogados de la empresa afirmaron que la decisión se debió a las exigencias de Trump de procesar a sus supuestos enemigos y a su «mantra» de que Smartmatic ayudó a manipular las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, ganadas por Joe Biden. Estas acusaciones son la base de una demanda de 2.700 millones de dólares presentada por Smartmatic contra los aliados del presidente en los medios de comunicación.

“El procesamiento de SGO refuerza su falsa narrativa colectiva de que el presidente Trump en realidad no perdió las elecciones de 2020”, afirmó Smartmatic en la presentación ante el tribunal federal de Miami.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los abogados compararon el proceso con el caso del Departamento de Justicia contra Kilmar Armando Ábrego García, un migrante salvadoreño que fue acusado penalmente por conducta años antes después de haber demandado con éxito a la administración Trump por su decisión de deportarlo.

En los años transcurridos desde la elección, Smartmatic USA ha ejercido su derecho a exigir a aquellas personas y entidades que respondan legalmente por su avalancha de declaraciones difamatorias y el daño que esto ocasiona a su negocio, lo que la pone directamente en la mira para recibir represalias.

La causa penal contra Smartmatic y sus empleados se deriva de pagos, entre 2015 y 2018, presuntamente realizados para obtener un contrato con el gobierno filipino para contribuir a la organización de las elecciones presidenciales de 2016 en ese país. Pinate, quien ya no trabaja para Smartmatic, pero sigue siendo accionista, se ha declarado inocente.

Como parte del caso penal, los fiscales buscaron en agosto el permiso del tribunal para presentar evidencia que, según ellos, muestra que los ingresos de un contrato de 300 millones de dólares con el condado de Los Ángeles para ayudar a modernizar sus sistemas de votación se desviaron a un » fondo ilícito» controlado por Pinate mediante el uso de empresas fantasma en el extranjero, facturas falsas y otros medios.

También acusaron a Pinate de sobornar en secreto a la jefa electoral de Venezuela, quien ejerció durante mucho tiempo, al regalarle una casa de lujo con piscina en Caracas. La fiscalía afirma que la casa fue transferida a la jefa electoral en un intento de reparar las relaciones tras la abrupta salida de Smartmatic de Venezuela en 2017, cuando acusó al gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro de manipular los resultados electorales para una asamblea constituyente que solo pretendía aprobarla.

Smartmatic fue fundada hace más de dos décadas por un grupo de venezolanos que tuvieron un éxito temprano en la gestión electoral durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez , un gran defensor del voto electrónico. Posteriormente, la empresa se expandió globalmente, proporcionando máquinas de votación y otras tecnologías para facilitar la celebración de elecciones en 25 países, desde Argentina hasta Zambia.

Pero Smartmatic dijo que su negocio se desplomó después de que Fox News les dio a los abogados de Trump una plataforma para pintar a la compañía como parte de una conspiración para robar las elecciones de 2020.

Fox afirmó que informaba legítimamente sobre eventos noticiosos, pero finalmente emitió un artículo refutando las acusaciones tras la queja de los abogados de Smartmatic . No obstante, se ha defendido enérgicamente de la demanda por difamación en Nueva York, argumentando que la compañía se enfrentaba a un colapso inminente debido a su propia mala conducta interna, no a ninguna cobertura negativa.