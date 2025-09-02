Arrestan a hombre sospechoso de dejar artefactos incendiarios en un parque de bomberos

Un hombre sospechoso de dejar dispositivos incendiarios en una estación de bomberos del condado de Prince George, Maryland, tres veces durante los últimos meses ha sido arrestado.

Slater Chaia, de 36 años y residente de District Heights, fue identificado y arrestado tres días después de la publicación de un video de vigilancia, grabado el 13 de agosto, que muestra a un hombre que lleva lo que parecen ser bombas molotov y coloca una en un buzón y otra en el camino de entrada a la estación PGFD 805, en Capitol Heights.

Durante la conferencia de prensa del miércoles pasado, la policía del condado de Prince George, el departamento de bomberos y servicios médicos de emergencia del condado, el Departamento de Policía de Capitol Heights y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE. UU. no proporcionaron detalles sobre los otros dos incidentes ocurridos en la Estación 805 para no comprometer su investigación. Nadie resultó herido.

El subjefe de bomberos Caroll Spriggs dijo que no había habido otros incidentes similares en ninguna otra estación de bomberos del condado y Spriggs cree que la estación de Capitol Heights estaba siendo atacada específicamente para intimidar al personal allí.

El sábado por la mañana, un bombero de guardia detectó a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso, frente a la estación de bomberos. La policía lo arrestó sin incidentes.

En relación con el incidente del 13 de agosto, Chaia está acusado de varios delitos graves, incluyendo posesión de un dispositivo destructivo y posesión de material incendiario con la intención de crear un dispositivo destructivo, ambos con una pena máxima de 25 años y una multa de 250.000 dólares. También se le acusa de imprudencia temeraria, un delito menor.

En un comunicado de prensa del domingo, la Policía del Condado de Prince George dijo que Chaia está detenido sin derecho a fianza y que la investigación de los casos recientes continuará.