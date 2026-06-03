Mantienen el precio de 5.200 millones de dólares para reemplazar el puente Key

Metro

a pesar de los informes que indican que algunas estimaciones representan casi el doble de esa cantidad.

Los funcionarios estatales de transporte se mantienen firmes en el costo proyectado de 5.200 millones de dólares para reconstruir el puente Francis Scott Key, a pesar de los informes que indican que algunas estimaciones representan casi el doble de esa cantidad.

Maryland rescindirá su contrato a finales de este año con la empresa contratista actual, Kiewit Infrastructure, con sede en Nebraska, tras no lograr un acuerdo sobre el coste final del proyecto. Los funcionarios estatales se han negado a revelar la cantidad solicitada por Kiewit, alegando que se trata de negociaciones confidenciales, pero algunas estimaciones sitúan el precio que pide Kiewit en hasta 9.000 millones de dólares.

ANUNCIO

Sin embargo, la secretaria de Transporte, Kathryn Thomson, y otros funcionarios informaron a los miembros de los comités de Asignaciones Presupuestarias y de Medio Ambiente y Transporte de la Cámara de Representantes que estiman el costo en aproximadamente 5.200 millones de dólares.

Thomson dijo que los funcionarios de transporte "trabajaron con estimadores de costos independientes y con la Administración Federal de Carreteras, e hicieron su propio análisis para comprender mejor cuál sería el costo del puente (la demolición y reconstrucción restantes), y lo plasmaron en el informe que publicamos en noviembre del año pasado".

“Esa sigue siendo nuestra estimación de costos para el puente: la cifra más alta, los 5 mil millones de dólares”, dijo. “Pero continuamos reevaluando esa estimación, poniendo a prueba las suposiciones, y esa sigue siendo nuestra mejor estimación”.

Las estimaciones iniciales para un nuevo puente atirantado, realizadas en los días inmediatamente posteriores al colapso de 2024, situaban el coste de la sustitución en torno a los 1.700 millones de dólares.

“Me preocupa profundamente la situación actual en cuanto a costes”, declaró el representante Ryan Nawrocki (republicano del condado de Baltimore).

Durante una sesión informativa de casi 75 minutos, Thomson declaró ante el panel que los funcionarios estatales sabían que la estimación inicial "no iba a ser el costo final, pero queríamos acceder al programa de ayuda de emergencia de la Administración Federal de Carreteras y... ese fue el consejo que nos dieron: simplemente darnos lo que hubiera costado en ese momento".

Bruce Gartner, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte de Maryland, dijo que esa cifra se obtuvo sin haber completado ningún trabajo de diseño y basándose en el puente de la década de 1970 que estaba en funcionamiento cuando un buque de carga chocó contra él.

La autoridad supervisa el puente y otras instalaciones de peaje.

ANUNCIO

“Me preocupa mucho cuál es la cifra real”, dijo Nawrocki. “¿Tenemos un proyecto de 5 mil millones de dólares? ¿Un proyecto de 7 mil millones de dólares? ¿Un proyecto de 9 mil millones de dólares? Y si llega a cualquiera de esas cifras más altas, ¿el gobierno federal seguirá financiando este proyecto en su totalidad?”

Thomson rechazó las estimaciones más elevadas.

“Si han escuchado cifras sustancialmente más altas, esas no son nuestras cifras, y sigo diciendo que nunca lo serán”, dijo Thomson. “Así que estamos en el rango de los 5 mil millones aproximadamente”.

La reconstrucción comenzó hace dos años tras el derrumbe del puente Key. El buque portacontenedores Dali salía del puerto de Baltimore en la madrugada del 26 de marzo de 2024 cuando, a plena carga, sufrió una avería en el motor poco después de zarpar. El buque de 300 metros de eslora quedó a oscuras, a la deriva y finalmente chocó contra uno de los pilares del puente.

En cuestión de segundos, gran parte del tramo se derrumbó en el río Patapsco . Seis miembros de los trabajadores viales que se encontraban trabajando en el tablero del puente esa mañana fallecieron.

El derrumbe obligó a cerrar el puerto de Baltimore durante semanas. El barco quedó atrapado bajo los restos del puente. Equipos estatales, federales y privados retiraron 50 000 toneladas de acero y hormigón del canal de navegación para reabrirlo al tráfico portuario.

En un informe de noviembre, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte afirmó que el colapso fue consecuencia de un apagón provocado por un cable suelto . Sin embargo, la agencia también mencionó lo que calificó de infraestructura "lamentablemente inadecuada" para proteger el puente Key.

Como parte del proyecto de reconstrucción, el estado contrató a Kiewit Infrastructure en 2024 para diseñar y planificar el nuevo puente. Como parte de ese trabajo, la empresa también ha comenzado a colocar pilotes en el lecho del río Patapsco.

Kiewit tenía la opción de ser el primero en negociar un contrato para la construcción de la segunda fase. Tres semanas de negociaciones se estancaron debido a lo que Thomson calificó como una oferta "inaceptablemente alta".

ANUNCIO

El estado está suspendiendo el proyecto Kiewit. La empresa continuará colocando pilotes hasta finales de año. Hasta abril, se habían colocado aproximadamente 30 de los casi 1000 pilotes necesarios para construir el nuevo puente. El estado pagará a la empresa 700 millones de dólares por su participación en el proyecto.

Aun así, Thomson les dijo a los comités que el trabajo continuará mientras el estado licita el proyecto en cuatro componentes separados .

Hasta el momento, los costos se han cubierto con dinero proveniente de una reclamación al seguro y un desembolso anticipado de fondos federales.

Thomson y Gartner afirmaron que no será necesario aumentar los peajes para cubrir los costos. Es posible que se implemente algún aumento de peajes el próximo año, pero los funcionarios indicaron que no está relacionado con el puente.

“Así que sí tenemos planes para ajustar los peajes, pero no como resultado de este proyecto ni de las necesidades del mismo”, dijo Thomson.

El estado aún espera recibir el reembolso total del costo de la reconstrucción por parte del gobierno federal.

El comité también escuchó brevemente a la Oficina del Fiscal General sobre las demandas relacionadas con el puente.

La fiscalía anunció hace un mes que llegó a un acuerdo de 2250 millones de dólares con Grace Ocean Private Ltd. y Synergy Marine Pte Ltd., propietaria y operadora del puente Dali. Se espera que el dinero del acuerdo se destine a la reconstrucción del puente.

El acuerdo resuelve todas las reclamaciones con el propietario y operador del buque de carga. El estado aún podría reclamar daños y perjuicios a Hyundai Heavy Industries, la empresa constructora del barco.

Se espera que Grace Ocean y Synergy Marine paguen al estado antes del 5 de junio.