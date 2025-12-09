Niños del hospital de DC reciben visitas y regalos navideños de jugadores de los Washington Wizards

¿Qué mide casi 2 metros de alto y alegra a los niños hospitalizados durante estas fiestas? Varios miembros de los Washington Wizards.

El lunes realizaron una visita navideña al Hospital Universitario MedStar de Georgetown para pasar tiempo con los niños que estarán en el hospital durante las vacaciones luchando contra el cáncer y otras enfermedades graves.

“Cuando los niños están en el hospital, se vuelve muy aburrido y no es muy divertido estar aquí. No se sienten muy bien, y recibir visitas como esta les levanta el ánimo, especialmente durante las fiestas y en esta época del año, cuando es aún más difícil estar en el hospital”, dijo Katie Wallace, supervisora ​​de vida infantil del Hospital Universitario MedStar de Georgetown.

Casi una docena de jugadores del equipo aparecieron vistiendo monos grises iguales y pasaron horas yendo de habitación en habitación dejando pelotas de baloncesto autografiadas, así como gorras y mantas de los Wizards.

“El simple hecho de tener este descanso del día, de los problemas médicos que tienen y poder visitar a los atletas, es increíble. Y una de las mejores cosas de mi trabajo es ver cómo les alegra la vida a los niños”, dijo Wallace.

Algunos decoraron adornos y construyeron casas de jengibre con los más pequeños, otros, como Kyshawn George, recordaron su infancia.

“Tuve la oportunidad de construir Legos con unos niños. Hace mucho que no juego con Legos. Solía ​​jugarlos de niño. Fue un pequeño recuerdo”, dijo George. “Fue genial”.

Sunny Thornton, de 5 años, estaba feliz de tener nuevos amigos con quienes colorear adornos y contar chistes: Corey Kispert y Anthony Gill.

—¡Felices fiestas a todos! ¡Vamos, magos! —dijo.

Las enfermeras que cuidan a estos niños con su esmero no fueron olvidadas. Los jugadores se aseguraron de dejarles tarjetas de regalo de Amazon al despedirse.