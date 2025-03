Los trabajadores de las organizaciones sin fines de lucro sienten el impacto de DOGE

Los empleados federales no son los únicos que están perdiendo sus empleos; decenas de miles de consultores, contratistas y organizaciones no gubernamentales también están viendo cómo se agota la financiación de sus programas.

Según el Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, aproximadamente un cuarto de millón de personas en Washington, Maryland y Virginia trabajan en organizaciones sin fines de lucro. Y los recientes recortes en la fuerza laboral federal y en los programas financiados por el gobierno federal están causando estragos en la industria.

La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro realizan ayuda humanitaria o investigaciones en nombre de Estados Unidos, y este trabajo no se está realizando después de que la administración Trump recortó 60 mil millones de dólares de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que financia muchas iniciativas en todo el mundo.

“Mi organización no recibió su financiación básica, lo que significa que no puedo cobrar un salario”, dijo una mujer que quiso permanecer en el anonimato debido a su cargo en una ONG que promueve la democracia a nivel mundial. “No he recibido un cheque de pago desde el 5 de febrero”.

Técnicamente, todavía tiene trabajo, pero como no hay fondos para su programa, está suspendida. Si se restablece la financiación, podría volver a trabajar sin tener que pasar por verificaciones de antecedentes o el proceso de incorporación rutinario.

¿Qué pasa con el futuro?

“La mayoría de la gente busca trabajo fuera de Washington, DC”, dijo.

Desde que comenzaron los recortes de la ley DOGE el mes pasado, se ha producido un aumento de las solicitudes de indemnización por desempleo. La oficina del alcalde de DC afirmó que, hasta el momento, el fondo para gestionar las solicitudes se está manteniendo.

Si ha perdido su empleo federal, los funcionarios del Distrito de Columbia recomiendan que solicite los beneficios de desempleo lo antes posible. Puede iniciar el proceso en línea.

El Departamento de Servicios para Empleados de DC ha creado una página web que se centra en ayudar a los ex trabajadores federales a solicitar la compensación por desempleo. La página explica el programa y orienta a las personas sobre cómo y dónde presentar la solicitud .

La página también incluye recursos para quienes buscan empleo y enlaces a información sobre los derechos disponibles para los empleados federales, incluida información sobre cómo apelar o emprender acciones legales.