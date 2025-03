Las personas mayores de DC pueden ganar dinero cuidando a otras personas mayores

El envejecimiento de la población estadounidense implica que la demanda de servicios de atención domiciliaria nunca ha sido mayor. Una empresa considera que esto es beneficioso para las personas mayores.

Seniors Helping Seniors emplea principalmente a jubilados para brindar atención no médica, apoyo y compañía en el hogar, con un equipo de profesionales de atención a personas mayores que los capacitan y los ayudan.

“Contamos con enfermeras que supervisan y controlan la atención. La mayoría de nuestros cuidadores son profesionales jubilados que buscan mantenerse activos y ganar un poco de dinero extra”, dijo Ben Chernow, propietario de Seniors Helping Seniors en Bethesda, Maryland.

Hay otras franquicias en Laurel, Maryland, y Springfield y Centreville, Virginia.

Los puestos de cuidador comienzan con un salario de 20 dólares por hora y aumentan a 21 dólares por hora después de completar un curso de certificación sobre demencia. La empresa afirmó que también ofrece beneficios de jubilación y horarios de trabajo flexibles.

Para los clientes, los costos varían según la ubicación y los servicios involucrados, pero la atención generalmente cuesta alrededor de $40 por hora.

Los adultos mayores que son adecuados para el trabajo (la empresa afirma que solo contrata cuidadores que tienen la compasión y las habilidades interpersonales necesarias para entablar relaciones) brindan una ventaja a quienes están cuidando. Se los considera pares, no solo ayudantes contratados.

“Uno de los principales lugares donde vemos esto es en personas con demencia. A menudo, esa demencia conlleva una resistencia a recibir atención y una falta de voluntad para abrir su hogar a un cuidador. Esa resistencia es algo que podemos solucionar, debido al nivel de comodidad que se siente con alguien que tiene una edad más cercana a la suya”, dijo Chernow, ex abogado de la Comisión de Bolsa y Valores y del Departamento de Justicia, que dejó la profesión jurídica para hacer algo que, según él, le resultaba más satisfactorio.

Personas mayores ayudando Los cuidadores de personas mayores provienen de diversos orígenes.

“Entre nuestros cuidadores hay ex diplomáticos, abogados y ejecutivos de empresas”, dijo Chernow. “De hecho, acabamos de contratar a una ex gimnasta olímpica. Es un grupo muy diverso de personas que, a menudo, no tienen experiencia en este campo. Les brindamos la capacitación y los conocimientos que necesitan para ser buenos cuidadores”.

Seniors Helping Seniors también considera una prioridad unir a los clientes con cuidadores que tengan personalidades compatibles e intereses similares.

Seniors Helping Seniors se fundó en 1998 y comenzó a otorgar franquicias en 2006. Actualmente cuenta con 180 operadores de franquicias y 350 sucursales en 38 estados.