Arrestan a hombre que mató por odio a mujer transgénero

Un hombre de 38 años fue arrestado en Carolina del Norte esta semana y acusado del asesinato “por odio” de una mujer transgénero en el noreste de DC en julio, dijeron las autoridades.

Con la ayuda de pistas y tecnología del FBI, Edgar Arrington fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado por posesión de arma de fuego. Se le acusa de disparar y matar a Daquane «Dream» Johnson, de 28 años, cerca de la tienda Benning Market durante el verano.

«No sabes lo que le hiciste a esta familia», dijo Vanna Terrell, tía de Johnson, a WTOP. «No sabes lo que le hiciste a mi hermana. No sabes lo que le hiciste a sus hermanos. No sabes cómo esto afectó a toda nuestra familia».

Los documentos de la acusación describen la secuencia de eventos que condujeron al tiroteo antes de la 1 a. m. del 5 de julio. Un testigo que se había estacionado cerca para ir a la tienda declaró a la policía que vio a Johnson acercarse a un grupo y saludar a Arrington. El testigo declaró a los investigadores que Johnson respondió: «Soy mujer, no juegues conmigo. Te voy a matar».

Arrington, según el testigo, dijo entonces: “Bueno, si dices que no, te dispararé”.

Los registros judiciales indicaron que el testigo estaba confundido acerca de por qué había una discusión sobre género, y el testigo escuchó a alguien que no era Arrington decir: «Sin faltarle el respeto, pero usted es un hombre».

El testigo declaró a los investigadores que Johnson «no se dejó vencer y parecía dispuesto a pelear». Poco después, el testigo dijo que se hizo el silencio y que miraron hacia atrás y vieron a Arrington sacar un arma y dispararle a Johnson.

El testigo llamó a la policía cuatro días después del tiroteo.

Johnson recibió cuatro heridas de bala, tres en el pecho y una en el hombro derecho, según informaron las autoridades. Fue trasladada al hospital tras el tiroteo y declarada muerta.

Dos testigos que caminaban cerca pensaron que Johnson podría haber sufrido una sobredosis o haber estado bajo la influencia del alcohol. Ambos notaron sangre y llamaron al 911. También localizaron a un agente en las inmediaciones.

Utilizando pistas, videos de vigilancia y ayuda del FBI, Arrington fue arrestado y acusado de «asesinato basado en el odio», según los documentos.

Mientras tanto, Terrell dijo que la madre de Johnson ha tenido dificultades para trabajar y concentrarse desde el tiroteo.

“Sus hijos están muy traumatizados”, dijo Terrell. “Tienen que ir a la escuela, y algunos de sus amigos todavía hablan de ello”.

Johnson iba a iniciar el proceso de cambiar legalmente su nombre, dijo Terrell.

“Dream estaba llena de vida”, dijo Terrell. “Dream era vibrante. A Dream le encantaba vivir. Si la han visto, siempre tenía una sonrisa en el rostro”.