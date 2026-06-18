Lo que revelan los primeros resultados de las primarias de DC sobre un posible cambio progresista

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Las elecciones primarias en Washington D.C., ciudad con una fuerte presencia demócrata, a menudo deciden quién gana finalmente en noviembre, pero la participación electoral y los propios candidatos aún pueden influir en el resultado

Los resultados preliminares de las primarias en Washington D.C. muestran que los primeros resultados apuntan a un aumento del impulso progresista. Si estas tendencias se mantienen, podría indicar un auge más amplio, con la concejala de D.C., Janeese Lewis George, socialista demócrata, liderando las primarias demócratas para la alcaldía, y el concejal de D.C., Robert White, ganando la nominación demócrata para delegado.

Las elecciones primarias en Washington D.C., ciudad con una fuerte presencia demócrata, a menudo deciden quién gana finalmente en noviembre, pero la participación electoral y los propios candidatos aún pueden influir en el resultado.

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Un analista político afirmó que la frustración por el alto costo de la vida, junto con la dinámica política nacional, pueden ser algunos de los factores que impulsan este cambio.

Matthew Dallek, profesor de ciencias políticas de la Universidad George Washington, afirmó que los resultados aparentes sugieren un alejamiento del estilo de gobierno más tradicional de la ciudad.

“El movimiento progresista ha experimentado un auge, un auge significativo en el apoyo popular”, dijo.

Señaló que gran parte del liderazgo de Washington D.C. ha provenido históricamente del ala más moderada del Partido Demócrata.

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“Históricamente, gran parte del liderazgo, no todo, pero sí la mayor parte, ha sido de centroizquierda. Diría que ha habido una tendencia pragmática. La alcaldesa Bowser personifica esto”, afirmó.

Dallek señaló la asequibilidad como un factor importante que influye en los votantes.

“Creo que mucha gente de diversos estratos demográficos siente que las ciudades se están volviendo demasiado caras, y Lewis George, Robert White y otros, como Zohran Mamdani en Nueva York, han sabido aprovechar esa situación”, dijo.

Según él, la frustración relacionada con el segundo mandato del presidente Donald Trump y el impacto de su administración en la ciudad también está influyendo en el sentir de los votantes, en particular entre aquellos que buscan líderes dispuestos a oponerse al gobierno federal.

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“En la medida en que la gente votó por una postura más confrontativa, lo estamos viendo reflejado en los resultados”, dijo.

Dallek afirmó que este cambio también refleja una insatisfacción más generalizada.

“Existe un descontento no solo en Washington, sino también dentro del Partido Demócrata en general”, afirmó.

Dallek afirmó que los acontecimientos fuera del Distrito también podrían estar influyendo en la política local, incluido el impulso político vinculado al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

“No está claro que, si Mamdani no hubiera ganado y salido victorioso, la izquierda progresista en DC hubiera tenido tan buen desempeño como parece haberlo tenido en estas elecciones primarias de 2026”, dijo.

Aún no está claro si el impulso aparente se mantendrá más allá de las elecciones generales o si se traducirá en un cambio político duradero en el Distrito.