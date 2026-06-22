Líderes religiosos promueven la inclusión y el sentido de pertenencia para la comunidad LGBTQ+.

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El servicio interreligioso del Orgullo se llevará a cabo el lunes de 7:00 p. m. a 8:30 p. m. en la Iglesia Episcopal de San Marcos en el sureste de Washington D. C.

Miembros de la comunidad LGBTQ+, aliados y clérigos se reunirán el lunes por la noche para el 43.º Servicio Interreligioso Anual del Orgullo, una celebración de la diversidad religiosa y espiritual que, según los organizadores, también crea un espacio para reconocer el dolor que algunas personas han experimentado en las comunidades de fe.

El servicio está organizado por un grupo de coordinadores que incluye al reverendo Darryl Moch , quien forma parte de la Iglesia Unida de Cristo con la Asociación Potomac, es pastor designado en la UCC Fredericksburg y miembro de Inner Light Ministries en Washington D.C.; y a la reverenda Ebony Peace , ministra comunitaria unitaria universalista que ejerce en el área de Washington D.C.

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“No hay nada que separe a las personas de su fe excepto otras personas”, dijo Moch.

Moch afirmó que, durante el Mes del Orgullo y a lo largo del año, las comunidades religiosas deberían dejar claro a las personas LGBTQ+ que pertenecen a ellas.

Según explicó, el mensaje debe ser directo: “Aquí eres bienvenido, te queremos, te amamos, eres importante, te vemos, te valoramos, tienes capacidad de decisión, ¿verdad? Y estamos aquí para apoyarte”.

Pero Moch dijo que ese mensaje puede ser difícil de escuchar para las personas que han sido marginadas por comunidades religiosas o familias que practican esas tradiciones religiosas.

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“Hay muchísimas personas que han sufrido lo que llamamos daño eclesiástico o daño religioso, donde han sido demonizadas y expulsadas, no solo de sus propias comunidades de fe, sino a veces incluso de sus propias familias, debido a esas tradiciones religiosas, ¿verdad? Y por eso, hay mucho dolor ahí”, dijo Moch.

Peace afirmó que crear un espacio seguro comienza por escuchar.

“Preguntarles: ‘¿Qué les haría sentir seguros? ¿Qué les haría sentir cómodos?’ Y luego dejar que ellos tomen la iniciativa para crear ese tipo de espacios. Así que diría que se trata de escuchar, de tener la mente abierta”, dijo Peace. “Ser capaces de crear el espacio y decirles: ‘Eres hermosa, eres valiosa, eres muy amada’. Marca una gran diferencia, y necesitamos más de eso”.

El servicio interreligioso del Orgullo se llevará a cabo el lunes de 7:00 p. m. a 8:30 p. m. en la Iglesia Episcopal de San Marcos en el sureste de Washington D. C.

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“Necesitamos más lugares seguros, acogedores e inclusivos, y eso es lo que estamos construyendo aquí, y todos son bienvenidos”, dijo Peace.