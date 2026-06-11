Líderes comunitarios y funcionarios electos cuestionan postura de la congresista April McClain Delaney sobre inmigración

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En una carta abierta, los firmantes también expresan molestia por lo que consideran una falta de empatía hacia las preocupaciones de las comunidades inmigrantes.

Un grupo de líderes comunitarios, defensores de los inmigrantes y funcionarios electos de Maryland expresaron su profunda preocupación por declaraciones de la congresista April McClain Delaney relacionadas con su voto a favor de la llamada Ley Laken Riley, una legislación que ha generado fuerte controversia entre organizaciones proinmigrantes.

En una carta abierta enviada a la representante federal, los firmantes acusaron a McClain Delaney de minimizar el impacto que dicha legislación tiene sobre miles de familias inmigrantes y cuestionaron comentarios realizados durante una entrevista con WYPR, una emisora pública afiliada a NPR en Baltimore.

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La carta fue firmada por el delegado estatal Gabriel Moreno, el líder de la mayoría Ashanti Martinez, la exdelegada Ana Sol Gutiérrez, la ex presidenta de la Comisión de Asuntos de los Inmigrantes del Condado de Frederick, Yewande Oladeinde, y Stan Tsai, copresidente de la Coalición de Demócratas Asiático-Americanos del Pacífico de Maryland.

Los firmantes sostienen que no existe nada de “sentido común” en una ley que permite la detención de personas inmigrantes basándose únicamente en acusaciones, sin que exista una condena judicial. También afirman que la medida debilita principios fundamentales de debido proceso y aumenta el temor dentro de las comunidades inmigrantes.

“La tragedia de Laken Riley fue utilizada para impulsar una agenda política”, dijo el delegado Gabriel Moreno en una entrevista con Washington Hispanic. “Lo preocupante es que esta legislación permite que una simple acusación pueda ser suficiente para detener a una persona inmigrante, independientemente de si es documentada o indocumentada”.

Moreno señaló que muchos defensores de los inmigrantes advirtieron desde un principio sobre las posibles consecuencias de la ley. Según explicó, la preocupación aumentó cuando McClain Delaney, una demócrata recién llegada al Congreso, decidió apoyar la medida junto a legisladores republicanos.

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“Había que ver lo que venía. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sabíamos que las políticas migratorias se volverían más agresivas y que teníamos que estar preparados”, afirmó Moreno. “Por eso resultó tan decepcionante ver a una representante demócrata apoyar una legislación de este tipo”.

En la carta, los firmantes también expresan molestia por lo que consideran una falta de empatía hacia las preocupaciones de las comunidades inmigrantes. Según Moreno, las declaraciones de la congresista transmitieron la impresión de que quienes cuestionan su voto simplemente deberían aceptar la situación y seguir adelante.

“Lo que percibimos es una gran falta de remordimiento”, señaló. “Las personas que están alzando la voz no la están atacando; están ejerciendo su derecho democrático de exigir rendición de cuentas”.

Los líderes firmantes recordaron que los inmigrantes constituyen una parte importante del electorado del distrito representado por McClain Delaney y afirmaron que continuarán exigiendo respuestas sobre decisiones que consideran perjudiciales para las familias inmigrantes.