Club Demócrata Latino de Montgomery apuesta por la transparencia con nuevo sistema de votación para respaldos electorales

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De cara a las elecciones primarias de 2026, el Club Demócrata Latino reiteró su compromiso con la participación cívica, el fortalecimiento del liderazgo latino

“La Chancla Ballot”, que contiene la lista de candidatos respaldados por sus miembros para los distintos cargos.

El Club Demócrata Latino del Condado de Montgomery reafirmó su compromiso con la transparencia y la participación democrática tras concluir su proceso de respaldos para las elecciones primarias demócratas de 2026, utilizando por primera vez un sistema de votación por orden de preferencia (Ranked Choice Voting).

Según informó la organización, las recomendaciones electorales fueron determinadas mediante una votación realizada por sus miembros en colaboración con la organización Ranked Choice Voting Maryland. Los participantes tuvieron acceso a los cuestionarios de los candidatos y la oportunidad de emitir su voto de manera equitativa, permitiendo que los resultados reflejaran la voluntad colectiva de la membresía.

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La directiva del Club señaló que el nuevo modelo fue diseñado para fortalecer la participación de los miembros, aumentar la visibilidad de los candidatos y garantizar un proceso más abierto y democrático. Aunque reconocieron que la implementación inicial presentó algunos desafíos, afirmaron que cualquier inconveniente fue atendido de manera rápida y transparente.

“El objetivo siempre ha sido promover la participación de nuestros miembros y garantizar un proceso claro y justo para todos”, indicó la junta directiva del Club en un comunicado.

La organización también rechazó lo que calificó como acusaciones infundadas y desinformación relacionadas con el proceso, defendiendo la integridad de los voluntarios y de los miembros que participaron en la votación.

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Asimismo, el Club agradeció el apoyo y la asesoría brindados por Ranked Choice Voting Maryland durante la implementación del sistema de votación, destacando que esta herramienta fomenta una toma de decisiones más inclusiva y representativa.

De cara a las elecciones primarias de 2026, el Club Demócrata Latino reiteró su compromiso con la participación cívica, el fortalecimiento del liderazgo latino y la promoción de una mayor representación de la comunidad hispana en el proceso democrático.

La organización también publicó su denominada “La Chancla Ballot”, que contiene la lista de candidatos respaldados por sus miembros para los distintos cargos en disputa durante las próximas primarias.