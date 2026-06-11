El calor peligroso y el riesgo de tormentas severas se extienden a la región de Washington D.C.

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Un día horrible

La región de Washington D.C. se enfrenta este jueves a una doble amenaza: calor peligroso y la posibilidad de tormentas severas más tarde ese mismo día.

En resumen, el jueves va a ser un día horrible.

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Se prevé que el jueves sea uno de los días más calurosos del año, con temperaturas máximas que alcanzarán entre los 32 y 35 grados Celsius. El índice de calor —la sensación térmica que se obtiene al tener en cuenta la humedad— podría llegar a los 38-41 grados Celsius durante la tarde.

“Un ambiente pantanoso con temperaturas matutinas en los 70 grados Fahrenheit y máximas por la tarde de 95 grados o más”, dijo la meteoróloga de 7News First Alert, Eileen Whelan.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de calor desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde para Washington D.C., Arlington y los condados al este de la Interestatal 95.

El Aeropuerto Internacional de Dulles podría acercarse a su récord diario de temperatura máxima de 95 grados, mientras que se espera que el Aeropuerto Nacional Reagan se mantenga por debajo de su récord de 101 grados.

Si bien gran parte del día podría permanecer seco, la atmósfera se volverá cada vez más inestable por la tarde. Se esperan tormentas eléctricas dispersas entre las 14:00 y las 22:00 horas.

Según Whelan, esas tormentas “podrían ser fuertes o severas, con ráfagas de viento dañinas, granizo, aguaceros y frecuentes truenos y relámpagos”. El Centro de Predicción de Tormentas ha clasificado a la región de Washington D. C. en el nivel 2, “riesgo leve”, de tiempo severo.

Cualquier persona que vaya a estar al aire libre el jueves por la tarde debe estar atenta al cielo, mantenerse hidratada y buscar un lugar con aire acondicionado siempre que sea posible.

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La noche del jueves seguirá siendo cálida y húmeda, con temperaturas mínimas en torno a los 20 grados Celsius. Es posible que se observe niebla dispersa en algunos puntos, pero en general, el tiempo debería calmarse durante la noche.

El viernes no traerá ningún alivio. Seguirá haciendo un calor peligroso y se esperan tormentas eléctricas.

Pronóstico de 7News First Alert

JUEVES Parcialmente nublado, muy caluroso; tormentas eléctricas aisladas por la tarde. Máximas: 92-97 grados. Vientos: del oeste de 5 a 10 mph.

JUEVES POR LA NOCHE Nublado a parcialmente nublado Mínimas: 70-76 Vientos: Oeste 5-10 mph

VIERNES Parcialmente soleado, muy caluroso; seguimiento de probabilidad de tormentas por la tarde Máximas: 93-98 Vientos: Sur 10-15 mph Playas de Delmarva Viernes: Rehoboth, Dewey, Bethany y Ocean City estarán calurosas y cada vez más húmedas con máximas entre mediados de los 80 y cerca de los 90. Se desarrollará una brisa del suroeste durante la tarde. Son posibles tormentas eléctricas dispersas al final del día y durante la noche, algunas potencialmente fuertes.

SÁBADO Mayormente soleado Máximas: cerca de 90 Vientos: Suroeste 5-10 mph El frente frío se alejará de la costa y traerá aire algo más seco al Atlántico Medio. El sol volverá durante gran parte del día con una humedad notablemente menor en comparación con el jueves y el viernes, el factor pegajoso no se sentirá tan extremo. Las temperaturas máximas aún alcanzarán alrededor de 90 grados, pero los puntos de rocío bajarán a los 50 y 60 grados, haciendo que las condiciones sean significativamente más cómodas. No se puede descartar una lluvia aislada por la tarde, pero la mayoría de los lugares permanecerán secos. Se espera un día de playa mucho más agradable con sol, menor humedad y máximas en los 70 a 80 grados. Las temperaturas del agua se mantienen frescas, pero las condiciones de la playa se ven favorables con menores probabilidades de tormenta.

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DOMINGO Nubes dispersas; chubascos y tormentas aisladas por la tarde Máximas: alrededor de 32 °C Vientos: del suroeste de 8 a 16 km/h Se espera otro día cálido con máximas entre 31 °C y 32 °C. La humedad comenzará a aumentar gradualmente de nuevo. La mayor parte del día debería permanecer seco, pero un frente que se aproxima podría provocar algunos chubascos y tormentas eléctricas al final de la tarde o noche. La cobertura parece limitada en este momento, pero la probabilidad de lluvia aumentará para la noche del domingo. La mayoría de las comunidades costeras permanecerán secas durante gran parte del día, aunque no se descartan algunos chubascos o tormentas eléctricas al final del día o por la noche.