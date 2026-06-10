Buscan al conductor de la camioneta que atropelló a una mujer en un accidente mortal.

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La policía pide a quienes tengan información que se comuniquen con el departamento

Según la policía, una mujer falleció tras un atropello con fuga ocurrido la madrugada del lunes en Arlington, Virginia.

La policía de Arlington informó que recibió una llamada poco después de la 1:20 a. m. para acudir a la intersección de Columbia Pike y S. Thomas Street debido a un accidente que involucraba a una peatona. Al llegar, los agentes encontraron a la peatona inconsciente en la calle y fue declarada muerta en el lugar.

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La policía informó que el conductor de una camioneta SUV de color oscuro que atropelló mortalmente a la mujer se dio a la fuga. Se cree que la camioneta era una Honda CRV azul oscuro, modelo entre 2016 y 2019, a la que le faltaba la parrilla delantera.

La policía mantendrá en privado la identidad de la mujer hasta que se pongan en contacto con sus familiares.

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La investigación del accidente continúa y la policía pide a quienes tengan información que se comuniquen con el departamento al 703-228-4049 o que envíen una denuncia anónima al 866-411-8477.