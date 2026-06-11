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Dos estudiantes heridos tras colisión de autobús escolar

17 estudiantes fueron recogidos en el lugar por sus padres
Dos estudiantes heridos tras colisión de autobús escolar
By Washington Hispanic
junio 11, 2026 11:31 am

Según las autoridades, un vehículo chocó contra un autobús escolar en el condado de Anne Arundel, Maryland, el jueves por la mañana, dejando al menos a dos estudiantes con heridas leves y obligando a cerrar la carretera al tráfico.

Según funcionarios escolares y la policía del condado, el autobús se encontraba a aproximadamente un cuarto de milla de la escuela primaria Davidsonville cuando ocurrió el accidente cerca de Cottage Farm Way y la ruta estatal 214 de Maryland, poco antes de las 7:45 de la mañana.

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La carretera MD-214 estuvo cerrada brevemente, lo que provocó retrasos mientras la policía investigaba. Ya ha sido reabierta.

Dos estudiantes fueron trasladados al hospital en ambulancia con heridas que se cree que son leves. Un portavoz indicó que otros nueve estudiantes fueron llevados a un centro médico para ser evaluados por precaución.

Y 17 estudiantes fueron recogidos en el lugar por sus padres.

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La policía ha comunicado que está investigando el accidente y ha pedido a los conductores que eviten la zona.

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