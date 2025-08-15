Las fuerzas del orden federales continúan con las redadas en campamentos de personas sin hogar en el centro de DC

Como parte de su ofensiva contra el crimen y la limpieza en DC, la administración del presidente Donald Trump dijo esta semana que tomaría medidas enérgicas contra las personas sin hogar, lo que llevó a la población sin hogar de la ciudad a anticipar ansiosamente lo que vendrá después.

A principios de esta semana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que a las personas sin hogar que viven en campamentos se les ofrecería refugio y otros recursos. Si se niegan a irse, advirtió, podrían ser multadas o encarceladas.

Algunos de los residentes sin hogar de DC estaban empacando sus pertenencias el jueves, antes de las redadas previstas para despejar los campamentos restantes alrededor de la capital de la nación.

Alrededor de las 8:30 p. m. del jueves, alrededor de una docena de agentes del orden público federal estaban en las calles cerca de Washington Circle Park en Foggy Bottom.

Una mujer llamada Megan, que vive en una de las tiendas, dijo que la descripción que hace el presidente de la población sin hogar de la ciudad está lejos de ser cierta.

Acabo de obtener mi título de asociado. Vivo con mi novio, que trabaja cinco días a la semana. No podemos permitirnos pagar $2,000 por un estudio. Esto es un paso importante para nosotros. No somos delincuentes ni drogadictos, dijo.

“No nos gustan los refugios porque se siente como una prisión y luego te ponen con la gente más loca de la calle y te hacen quedarte en una habitación con ellos… y simplemente esperan que te lleves bien y estés agradecido por ello”, agregó.

Las autoridades se reunieron el jueves por la noche cerca de pequeños campamentos de personas sin hogar cerca del Hospital Universitario George Washington, pero se fueron sin despejar los espacios.

Algunos grupos de defensa de las personas sin hogar esperaban que los oficiales comenzaran a desalojar los campamentos después de las 6:30 p.m.

“Nos informaron que el Servicio de Parques Nacionales y otras autoridades policiales elaborarían una lista de sitios que recibirían medidas de cierre, y apoyaríamos esa iniciativa conectando a las personas sin hogar con aquellos afectados negativamente por el cierre”, declaró Wayne Turnage, vicealcalde de Salud y Servicios Humanos de DC.

Turnage dijo que el Departamento de Obras Públicas de la ciudad también acordó recoger cualquier escombro o artículo que quede una vez que se despejen los campamentos.

La agencia municipal no cierra los campamentos por la noche, dijo Turnage, pero si «ellos lideran el cierre y nosotros brindamos apoyo, entonces brindamos ese apoyo cuando decidan cerrar el sitio. Eso no es nuestra manera de actuar».

Turnage dijo que las agencias federales controlan la cantidad de sitios que cerrarán, pero «no lo sabemos con certeza ni tampoco sabemos cuánto tiempo planean permanecer así».

Después de deliberar en la acera, el gran grupo de agentes del orden abandonó abruptamente el campamento en Foggy Bottom, mientras que las tiendas de campaña permanecieron allí.

Mientras tanto, Turnage dijo que el papel de la agencia es ofrecer conexiones con servicios para personas sin hogar , brindar oportunidades de almacenamiento de artículos y encontrar alternativas a un refugio si no es una opción que alguien quiera seguir.

La capacidad en los refugios de toda la ciudad no es un problema, dijo Turnage, porque: «Si alguien necesita una cama y no tenemos una, abriremos una».