Dos perros murieron en un coche caliente en VA

“Las temperaturas pueden aumentar muy rápidamente cuando los animales están encerrados en un vehículo”, dijo Nina Stively, directora de Servicios para Animales del Condado de Loudoun.

Su oficina advierte al público sobre los peligros de dejar animales en el automóvil después de que dos perros murieran en un vehículo después de ser dejados allí por un período prolongado de tiempo.

Se alega que Manuel Ovando, de 34 años, dejó a “Charlito” y “Bella”, dos perros de raza mixta, de 3 y 5 años, en un vehículo sin supervisión en junio, en un día en que las temperaturas excedieron los 80 grados al aire libre, según los Servicios para Animales del Condado de Loudoun.

Ovando ha sido acusado de un delito grave de Clase 6 por la muerte de los dos perros. La condena conlleva una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta $2,500, según la oficina.

“Trágicamente, no pudieron recuperarse de la exposición al calor. Su temperatura corporal era extremadamente alta”, dijo Stively.

La temperatura de los perros puede dispararse

Los animales no deben dejarse sin supervisión dentro de un automóvil, especialmente en temperaturas extremas, dijo.

“Cuando las temperaturas son de 80 grados y hay sol, (la temperatura de los perros) puede llegar hasta 120 grados en cuestión de minutos”, dijo.

Y simplemente abrir las ventanas no ayudará mucho.

“Si esas ventanas no están completamente abiertas, e incluso si lo están, el parabrisas a menudo actúa como una lupa y hará que el interior de un vehículo se caliente extremadamente muy rápidamente”, dijo.

Si ves animales en un coche sin supervisión, ¿qué debes hacer?

“Si ve una mascota en un vehículo, por ejemplo, en un centro comercial, su primer paso debería ser ir al centro comercial, entrar a la tienda, pedir que llamen al dueño del vehículo y decirle: ‘Tiene que volver a su vehículo. Su mascota está en una situación peligrosa’”, dijo Stively.

“Si esto no se resuelve de inmediato, llame a las autoridades locales e intente hacer todo lo posible para que alguien llegue y se asegure de que el animal esté a salvo”.