Trump afirma que le deben mucho dinero por las investigaciones federales

El presidente Donald Trump ha insinuado que tiene derecho a una compensación del gobierno federal por las investigaciones que enfrentó y que, según él, tuvieron motivaciones políticas . Ahora, el Departamento de Justicia, bajo el control de Trump, podría aprobar un cuantioso pago con fondos públicos.

Los comentarios del presidente republicano en la Oficina Oval el martes pusieron de relieve una ley mediante la cual las personas pueden reclamar daños y perjuicios si creen que fueron perjudicadas por el gobierno federal.

Pero la posibilidad de que el presidente pueda tomar dinero de los contribuyentes del mismo gobierno que él dirige ha planteado numerosas cuestiones éticas, especialmente desde que Trump ha hecho del recorte del gasto federal una de las principales prioridades de su administración.

A las preocupaciones sobre conflictos de intereses se suma el hecho de que los altos funcionarios del Departamento de Justicia que presumiblemente tendrían que firmar ese acuerdo anteriormente se desempeñaron como abogados defensores del presidente o de sus aliados cercanos.

He aquí un vistazo a las afirmaciones de Trump y el proceso que podría desarrollarse:

Cómo funciona el proceso de reclamaciones

Antes de reclamar la Casa Blanca, Trump presentó dos demandas ante el Departamento de Justicia solicitando 230 millones de dólares en daños relacionados con la búsqueda que el FBI realizó en 2022 en su propiedad de Mar-a-Lago en busca de documentos clasificados y por una investigación separada sobre posibles vínculos entre Rusia y su campaña presidencial de 2016, informó el martes The New York Times.

Presentó las demandas en 2023 y 2024 bajo una ley que permite a las personas demandar a agencias federales, como el Departamento de Justicia, si consideran que han sido perjudicadas por empleados de dichas agencias que actúan en el ejercicio de sus funciones. Según la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, las personas deben presentar primero una demanda administrativa ante la agencia gubernamental. Esta tiene seis meses para resolver la demanda o denegarla por completo.

Si la agencia deniega la reclamación o no actúa dentro de ese plazo, la persona puede presentar una demanda federal. Trump aún no ha presentado una demanda por ninguna de las dos reclamaciones, a pesar de que han transcurrido seis meses.

La fuente habitual de pagos para demandas contra el gobierno proviene del Fondo de Sentencias. Los registros del Departamento del Tesoro muestran pagos del Fondo de Sentencias durante el último año a favor de diversas agencias federales relacionados con demandas por discriminación, violaciones de la Ley de Privacidad y otros asuntos.

En un caso reciente de alto perfil, el Departamento de Justicia acordó en 2024 pagar más de 138 millones de dólares para resolver 139 reclamos administrativos presentados por personas que acusaron al FBI de manejar de manera deficiente las acusaciones de agresión sexual contra Larry Nassar en 2015 y 2016.

Por qué Trump dice que el gobierno le debe dinero

Trump lleva tiempo afirmando que fue víctima de un Departamento de Justicia armado que lo persiguió con fines políticos. El Departamento de Justicia de la administración Biden abandonó las dos causas penales que presentó contra Trump tras su victoria en la Casa Blanca el pasado noviembre debido a la política del departamento de no procesar a un presidente en funciones.

El presidente manifestó su interés en una compensación durante una comparecencia en la Casa Blanca la semana pasada junto al fiscal general adjunto Todd Blanche, el director del FBI Kash Patel y la fiscal general Pam Bondi, declarando a la prensa: «Me estoy demandando a mí mismo», aunque hasta la fecha sus reclamaciones no se han presentado como demandas. Dijo que cree que el gobierno le debe mucho dinero, pero sugirió que podría donar cualquier cantidad de dinero de los contribuyentes o utilizarla para financiar un salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca.

Una de las reclamaciones administrativas, presentada en agosto de 2024 y revisada por The Associated Press, solicita 115 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos por la búsqueda en su propiedad de Mar-a-Lago y el caso resultante que alega que acumuló documentos clasificados y frustró los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.

Acusa al ex fiscal general Merrick Garland, al ex director del FBI Christopher Wray y al fiscal especial del Departamento de Justicia Jack Smith de acosar y atacar a Trump con un «enjuiciamiento malicioso» en un esfuerzo por dañar el intento de Trump de recuperar la Casa Blanca.

El Times dijo que la otra demanda busca daños relacionados con la investigación Trump-Rusia, concluida hace mucho tiempo, que continúa enfureciendo al presidente.

Los abogados defensores de Trump y sus aliados podrían tener la última palabra

Las afirmaciones de Trump han planteado espinosos problemas éticos, ya que, según la política del Departamento de Justicia, las propuestas de acuerdos superiores a 4 millones de dólares deben ser aprobadas por el fiscal general adjunto o el fiscal general asociado. Blanche, el fiscal general adjunto, fue uno de los principales abogados defensores de Trump en la investigación de Mar-a-Lago. El fiscal general asociado Stanley Woodward representó al ayuda de cámara de Trump y coacusado, Walt Nauta, en el mismo caso.

El departamento no ha dicho si Blanche y Woodward serían recusados ​​en las negociaciones para un acuerdo, pero afirmó en un comunicado el martes que «en cualquier circunstancia, todos los funcionarios del Departamento de Justicia siguen las directrices de los funcionarios de ética de carrera». Sin embargo, en julio, Bondi despidió al principal funcionario del departamento responsable de asesorar al fiscal general y al fiscal general adjunto en cuestiones de ética.

Los demócratas planean investigar

Los demócratas aprovecharon la noticia y anunciaron que el representante Jamie Raskin de Maryland, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, iniciaría una investigación sobre lo que llamaron una “extorsión” que violaba la Constitución.

No estaba inmediatamente claro qué forma podría tomar esa investigación, pero parece poco probable que Raskin u otros demócratas obtengan alguna cooperación del liderazgo del Departamento de Justicia, particularmente después de una combativa aparición en el Congreso que Bondi hizo a principios de este mes.