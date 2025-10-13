La región de DC está bajo alerta de tormenta
La región de DC estará bajo alerta de tormenta hasta el lunes, ya que una tormenta del noreste que impactará la costa este traerá fuertes vientos y lluvias.
La tormenta podría traer “corrientes de resaca peligrosas, vientos racheados y fuertes lluvias en gran parte de la costa este hasta principios de la próxima semana”, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Esto significa que los viajes, ya sea en avión o en coche por la región, podrían verse significativamente afectados.
Aunque no se esperan lluvias fuertes el domingo, habrá viento con ráfagas de hasta 72 km/h en el área de Washington D. C. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 °C durante todo el día. La lluvia y el viento continuarán durante la noche, con ráfagas que probablemente alcancen entre 56 y 64 km/h.
La preocupación por las inundaciones costeras también continúa durante la noche, con la marea alta a lo largo del río Potomac.
A medida que la baja presión costera comienza a alejarse del Atlántico Medio, continúan las lluvias con vientos fuertes el lunes, con ráfagas de viento del norte de hasta 64 km/h. Se esperan precipitaciones de entre 1,27 cm y más de 5 cm en el área de Washington D. C., con las precipitaciones más altas al este de la Interestatal 95.
Las temperaturas máximas oscilarán entre los 50 y los 60 grados.
Según Steve Dresner de WTOP, la tormenta del noreste podría permanecer presente por un tiempo y tardar en abandonar el área .
El martes por la mañana podrían persistir algunas lluvias, y luego la nubosidad y el viento deberían disminuir a lo largo del día. Un poco de sol por la tarde permitirá que las temperaturas se acerquen a los 21 °C.
Los vientos seguirán soplando del norte el miércoles, pero se esperan más sol y temperaturas más altas, en los 70 grados.
PRONÓSTICO
DOMINGO: Probabilidad de chubascos, viento.
Temperaturas: 15 °C.
Vientos: Noreste 16-32 km/h; Ráfagas: 48-64 km/h.
Mayormente nublado con chubascos aislados. Los vientos continuarán con ráfagas de más de 48 km/h.
DOMINGO POR LA NOCHE: Chubascos .
Mínimas: 57-63.
Vientos: Noreste 15-25 mph
. La lluvia y el viento continúan durante la noche. Es probable que las ráfagas alcancen de 35 a 40 mph. La preocupación por inundaciones costeras continúa durante la noche con la marea alta en el río Potomac.
LUNES: Lluvia, viento.
Máximas: 56-62.
Vientos: Norte 20-30 mph.
A medida que la baja presión costera comienza a alejarse del Atlántico Medio, continúan las lluvias con ráfagas de viento del norte de hasta 40 mph. Se esperan precipitaciones de entre 1.27 cm y más de 5 cm en toda la zona, con los máximos totales al este de la I-95. Las temperaturas serán ligeramente inferiores, entre 10 y 15 °C.
MARTES: Chubascos matutinos, viento.
Máximas: 62-68.
Vientos: Norte 15-25 mph.
Podrían persistir algunos chubascos por la mañana, y luego la nubosidad y el viento disminuirán a lo largo del día. Un poco de sol por la tarde permitirá que las temperaturas se acerquen a los 70 grados.
MIÉRCOLES: Mayormente soleado, ventoso
. Máximas: 66-73
Vientos: Norte 10-20 mph
Los vientos siguen ventosos del norte, pero se pueden esperar más sol y temperaturas más altas en los 70 grados.
JUEVES: Soleado .
Temperaturas: 58-63.
Vientos: Noroeste 10-20 mph. Ráfagas: 25-30 mph.
Soleado y ventoso detrás de un frente. Posibilidad de heladas nocturnas fuera de la circunvalación de la capital el viernes por la mañana.