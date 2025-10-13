Veinte pandilleros del Barrio 18 se fugan de prisión en Guatemala

Un total de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18, declarada organización terrorista por Estados Unidos, se fugaron de una prisión de Guatemala, informó este domingo el director del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Godínez.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha -también con la designación de terrorista- son responsables de la violencia que vive el país y se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.

«Se estableció de manera fehaciente que 20 privados de libertad habían evadido los controles de seguridad», afirmó el funcionario en rueda de prensa para dar a conocer los resultados de una requisa realizada la noche del sábado.

Afirmó que el viernes recibieron «un informe de inteligencia que advertía sobre la posible evasión de internos pertenecientes al Barrio 18» de la cárcel Fraijanes II, ubicada en un poblado aledaño a la capital.

Godínez explicó que investigan posibles actos de corrupción durante la fuga, tras comentar que los reos se escaparon «de uno a uno, de dos en dos» durante una requisa o visita.

La embajada de Estados Unidos en su cuenta de X calificó la evasión como «totalmente inaceptable» y pidió que «todos los involucrados en estas fugas deben ser plenamente responsabilizados».

Pidió al gobierno guatemalteco «recapturar a estos terroristas, quienes representan una amenaza tanto para Guatemala como para la seguridad del territorio estadounidense», tras recordar que el Barrio 18 fue designado terrorista el 23 de setiembre.

La fuga se da tres días después de que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo presentó un proyecto de «Ley Antipandillas» que eleva las penas y contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad, en medio de un aumento de los homicidios.

Arévalo ha descartado la política del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha llevado a prisión a miles de supuestos pandilleros pero que es criticada por grupos de derechos humanos por haber conducido, según alegan, a muchos inocentes tras las rejas.

En agosto, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que llamará a licitación para construir una prisión de alta seguridad inspirada en la megacárcel para pandilleros de Bukele.

Asimismo, en Ecuador está en construcción una cárcel de máxima seguridad como parte del plan del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado.

Según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en Guatemala hay unos 12.000 pandilleros y colaboradores, mientras que otros 3.000 están en prisión.

La tasa de homicidios en el país pasó de 16,1 por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 este año (más del doble del promedio mundial), de acuerdo al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.