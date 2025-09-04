La policía de DC recibirá un aumento salarial del 13%

La alcaldesa Muriel Bowser y el presidente del consejo Phil Mendelson anunciaron un nuevo acuerdo de negociación colectiva con el Sindicato de la Orden Fraternal de la Policía de DC.

Incluye un aumento salarial del 13% para oficiales, sargentos, tenientes y puestos superiores del Departamento de Policía de Washington D. C. Este aumento entra en vigor el 1 de octubre.

“Su trabajo es difícil en circunstancias normales. Su trabajo ha sido aún más difícil en las últimas semanas”, dijo Bowser. “Han desempeñado un papel importante en la reducción de la delincuencia, no solo en las últimas dos semanas, sino especialmente en los últimos dos años. Y estamos muy agradecidos por su trabajo”.

La alcaldesa Bowser compartió nuevas iniciativas para reclutar y retener oficiales: expandir la política de vehículos para llevar a casa agregando 100 vehículos, apoyar la eliminación de la edad de jubilación obligatoria y asociarse con la Universidad del Distrito de Columbia para ofrecer créditos universitarios para la capacitación académica.

«Nos aseguraremos de que Washington, D.C., sea la mejor ciudad grande para ser policía», dijo Bowser. «Y nos comprometemos a trabajar juntos en esta labor».

El Departamento de Policía de Washington D. C. se ha reducido en la última década y actualmente cuenta con 3188 agentes juramentados. El objetivo es aumentar esa cifra a 4000. Este año, el departamento contrató a 135 nuevos reclutas y dio la bienvenida a 124 cadetes.

Los aumentos salariales incluyen ajustes por costo de vida y se desglosan en 4.5% en el año fiscal 2024, seguido por 4.25% en los años fiscales 2025 y 2026. En total, costará alrededor de $200 millones en cuatro años.

Mendelson dijo que presentará una legislación de emergencia en la reunión del consejo de septiembre.

“Espero plenamente que el consejo apruebe este contrato el día 17 para que pueda implementarse lo más rápidamente posible”, dijo.

El presidente del sindicato de policía de DC, Gregg Pemberton, aplaudió a Bowser y Mendelson; dijo que el acuerdo laboral es un “comienzo”.

«Hay mucho más por hacer para arreglar el departamento de policía», dijo.