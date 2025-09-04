Muriel dice que la orden «no extiende la emergencia presidencial»

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, dijo que quiere aclarar el hecho de que su orden que describe cómo trabajará el Distrito con las fuerzas del orden federales después del 10 de septiembre no extiende la emergencia criminal del presidente Donald Trump.

«Hace exactamente lo contrario. Establece un marco para salir de este período», dijo Bowser el miércoles.

Su garantía llega un día después de que emitiera la orden, explicando cómo la ciudad abordará el crimen, la falta de vivienda, el embellecimiento y otros desafíos que enfrenta la ciudad con la aplicación de la ley federal.

“Es un marco que utilizaremos dentro del gobierno para abordar la situación durante y después de la emergencia”, dijo Bowser.

Bowser afirmó que la orden no pretende extender el aumento de efectivos federales en la ciudad. Añadió que solo el Congreso puede extender la declaración de emergencia del presidente, y añadió que no se debe exagerar la importancia de que su orden no tenga fecha de vencimiento.

“Algunas de las órdenes de mi alcalde tienen fechas de finalización, y otras son rescindidas por una orden de seguimiento, y así es como se abordará esta”, dijo Bowser.

También rechazó la idea de que la orden dé la bienvenida a un aumento continuo de la aplicación de la ley federal en la ciudad.

“La única manera de extenderlo legalmente es a través del Congreso”, reiteró Bowser.

La orden establece formalmente el Centro de Operaciones de Emergencia para la Seguridad y la Belleza , que se coordinará con las agencias federales. También designa a los vicealcaldes y otros funcionarios como puntos de contacto del gobierno federal en temas como la reducción de la delincuencia y la atención a la indigencia.

La orden exige que los agentes del orden federal no usen máscaras, se identifiquen claramente y proporcionen identificaciones durante los arrestos.

Y cuando se trata de la aplicación de la ley de inmigración, Bowser dijo que la policía de DC está obligada a ayudar a los funcionarios federales en caso de emergencia, pero expresó su preocupación por cómo están operando los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

“Nuestro despliegue y nuestros recursos tienen que utilizarse para combatir a criminales violentos, y no puedo decir que la actividad del ICE esté acabando con los criminales violentos, en su mayor parte”, dijo Bowser.