La ex primera dama de Virginia se postulará para el Congreso en un distrito recién trazado

Pronto podría haber otro McAuliffe representando a Virginia.

Dorothy McAuliffe, ex primera dama, ex funcionaria del Departamento de Estado y esposa del entonces gobernador demócrata Terry McAuliffe, dijo el miércoles que se postulará para el Congreso , lo que suma un nombre destacado a la mezcla para un distrito recientemente trazado.

“Necesitamos un líder que tenga un historial de cumplimiento y que finalmente pueda reducir los costos para las familias, que aumente el acceso a atención médica asequible y que nunca deje de exigir cuentas a Donald Trump y al ICE”, dijo McAuliffe en un comunicado.

Los votantes de Virginia están considerando una enmienda constitucional que crearía un nuevo mapa del Congreso el 21 de abril.

Si se aprueba el mapa, McAuliffe haría campaña para representar al extenso 7.º Distrito, que se extiende desde Arlington hasta el oeste del condado de Augusta. La mayoría de los votantes del distrito vivirían en las afueras de Washington, D. C., y es uno de los cuatro nuevos distritos que se pretende favorecer a los demócratas.

«Espero recorrer este distrito, desde Arlington hasta Augusta y desde Prince William hasta Powhatan, y compartir esa visión de esta comunidad que he llamado hogar durante mucho tiempo», dijo.

Abogada y madre de cinco hijos, McAuliffe fue la primera dama de Virginia entre 2014 y 2018. Durante ese tiempo, impulsó programas de nutrición infantil y ayudó a abordar la acumulación de kits de violación sin analizar en el estado.

En 2017, la ex primera dama consideró competir con la ex representante republicana Barbara Comstock, pero decidió no presentarse. En 2022, bajo la administración del presidente Joe Biden, se convirtió en representante especial del Departamento de Estado de EE. UU. para alianzas globales.

McAuliffe se prepara para unas primarias concurridas. El mes pasado, el delegado de Virginia, Dan Helmer, quien ocupó cuatro mandatos, y el exfiscal federal JP Cooney , quien se desempeñó como adjunto del fiscal especial Jack Smith y fue despedido por Trump, lanzaron campañas en el distrito. La delegada estatal Elizabeth Guzmán, quien fue elegida como la primera inmigrante latina en la Asamblea General, también dijo que estaba considerando postularse.

McAullife y otros candidatos tendrían la oportunidad de cambiar sus planes si el esfuerzo de redistribución de distritos no es aprobado o es rechazado por la Corte Suprema del estado.